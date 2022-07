Was Leipzig gegen Bayern Hoffnung macht - und was nicht

Der Supercup steht vor der Tür - und einmal mehr nimmt der FC Bayern teil. Neu jedoch sind Gegner und Austragungsort. Und auch Rekorde könnten gebrochen werden.

Seit 2011, als Schalke 04 den BVB mit 4:3 i.E. bezwang, fand der Supercup jedes Mal mit Beteiligung von Rekordsieger FC Bayern statt - sechsmal gewannen die Münchner den Titel in dieser Zeit dann auch (zehnmal insgesamt), zuletzt zweimal nacheinander. Am Samstag (LIVE! ab 20.30 Uhr bei kicker) soll nun der dritte Streich erfolgen.

Zieht man die Geschichte in Betracht, dann dürfte das ein Leichtes für die Bayern werden, treffen sie doch auf eine Mannschaft, gegen die sie regelmäßig gut aussehen. Leipzig gewann nur eines von 14 Pflichtspielen gegen den FCB, das war am 18. März 2018 beim 2:1-Ligasieg. Ansonsten gab's noch fünf Remis und acht Niederlagen gegen den Rekordmeister, der seit neun Pflichtspielen gegen RB ungeschlagen ist. Für die Sachsen ist das Negativ-Rekord. Wenig Hoffnung macht den Leipzigern auch die Bilanz von Trainer Domenico Tedesco, der jedes seiner bisherigen fünf Spiele gegen Bayern verlor.

Hoffnung macht den Leipzigern dagegen die Tatsache, dass sie als bestes Team der Rückrunde 2021/22 an den Start gehen werden. Beim Meister sieht das anders aus, denn das Team des Leipziger Ex-Trainers Julian Nagelsmann gewann nur drei seiner jüngsten acht Pflichtspiele (drei Remis, zwei Niederlagen) - und muss sich nach dem Abgang von Robert Lewandowski, der zum FC Barcelona ging, auf eine Zeitenwende einrichten.

Müller bald alleiniger Rekordhalter?

Wer tritt in die Fußstapfen des polnischen Superstürmers? Lewandowski hält auch im Supercup mit sieben Treffern den Rekord für die meisten erzielten Tore, mit zwei Treffern weniger folgt Thomas Müller. Ob der 32-Jährige seinem ehemaligen Kollegen diese Bestmarke schon am Samstag abluchsen kann, sei mal dahingestellt, eine andere dürfte Lewandowski jedoch verlieren: Sollte Müller zum Einsatz kommen, dann wäre das dessen zwölfter im Supercup, was ihn in diesem Punkt zum alleinigen Rekordhalter machen würde.

Die meisten Titel hat Müller bereits in diesem Wettbewerb: Siebenmal gewann der Weltmeister von 2014 den Supercup, viermal wurde er allerdings auch nur "Vize".