Wann kommen die Bundesliga-Highlights auf DAZN, YouTube und Co.?

Nicht jeder Fußballfan in Deutschland hat die Möglichkeit, die Spiele der Bundesliga live im TV zu verfolgen. Die Highlights der Partien werden auf verschiedenen Plattformen angeboten - wann genau, erfahren Sie hier.

Das wohl bekannteste Format für die Highlights des aktuellen Bundesliga-Spieltags ist die ARD-Sportschau. Aufgrund der unterschiedlichen Rechteinhaber sind die Zusammenfassungen auch auf anderen Plattformen zu sehen. Dieser Artikel gibt einen Überblick, wann die Highlights auf welcher Plattform präsentiert werden.

Der Freitag

Die Freitagsspiele der Bundesliga werden von DAZN live übertragen. Im Free-TV sicherte sich Sat. 1 zudem das Eröffnungsspiel sowie zwei Spiele des 16. und 17. Spieltags. Die ARD darf Highlights aus dem Freitagsspiel frühestens in der Sportschau am Samstag ab 18.30 Uhr zeigen, das ZDF zeigt die Zusammenfassung am Abend im Sportstudio (meist ab 23 Uhr).

Der Samstag

Am Bundesliga-Samstag steigt der Pay-TV-Sender "Sky" in die Übertragung ein und zeigt alle Einzelspiele der Bundesliga sowie die Konferenz um 15.30 Uhr. Eine erste Zusammenfassung der Spiele gibt es im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore". Auch das Topspiel um 18.30 Uhr läuft exklusiv bei "Sky".

Die Zusammenfassungen der 15.30-Uhr-Spiele gibt es am Abend dann im Free-TV ab 18.30 in der Sportschau zu sehen, das ZDF zeigt im Sportstudio am Abend ebenfalls Highlights. Dort laufen dann auch die besten Szenen des Spiels von 18.30 Uhr. Die ARD darf Highlights dazu erst am darauffolgenden Sonntag ab 18.30 Uhr ausstrahlen.

Auch bei DAZN sind Highlight-Clips der Bundesliga-Spiele vom Samstag zu sehen. Ab 21 Uhr werden in der Bundesliga-Highlight-Show 45 Minuten lang die Zusammenfassungen der Spiele präsentiert.

Der Privatsender Sport1 zeigt am Sonntagvormittag im Rahmen der Sendung "Bundesliga Pur" ebenfalls noch Highlights vom vorangegangen Samstag und Freitag.

Der Sonntag

Der Bundesliga-Sonntag wird erneut von DAZN übernommen. Die Highlights der Sonntagsspiele sicherte sich die ARD in Form des Rechtepakets L. Der öffentlich-rechtliche Sender strahlt diese in seinen dritten Programmen ab 21.45 Uhr im Free-TV aus.

Die Bundesliga-Highlights auf YouTube & weiteren digitalen Plattformen

ARD, ZDF und Sport1 präsentieren immer am Montag (ab 0 Uhr) nach dem Spieltag kostenlose Highlight-Clips zu den Bundesliga-Partien auf ihren YouTube-Kanälen, sowie ihren weiteren digitalen Angeboten, wie etwa ihren Websites oder Apps.

Zusätzlich sind alle Zusammenfassungen der Bundesliga-Spiele auch auf den Plattformen von Axel Springer zu sehen - und das sogar direkt nach Abpfiff. Allerdings benötigen Fans dafür ein kostenpflichtiges Abo.

Kostenlos können Sie zudem jedes Bundesliga-Spiel mit dem kicker-Liveticker verfolgen.