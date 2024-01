Walters Wunsch zum Glatzel-Jubiläum

Am vergangenen Samstag auf Schalke erlebte Tim Walter sein 100. Pflichtspiel als HSV-Trainer, am Sonntag gegen Karlsruhe nun wird Robert Glatzel zum Jubilar. Und der Coach wünscht ihm - auch im eigenen Interesse - einen ähnlich erfolgreichen Verlauf wie er ihn beim 2:0 zum Jahresauftakt erlebt hat.

Walter und Glatzel haben im Sommer 2021 gemeinsam ihren Dienst in der Hansestadt angetreten - seitdem hat der Torjäger nur eine einzige Partie verpasst, das 0:4 im Pokal in Leipzig im Oktober 2022. "Das zeigt, wie stabil er ist", sagt sein Coach und lobt: "Bobby arbeitet in allen Bereichen sehr hart. Er hat sich in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren brutal entwickelt."

Nicht nur als verlässlich zur Verfügung stehender Profi mit einer herausragenden Physis, sondern auch als Torgarant. 59 Pflichtspieltreffer hat der 30-Jährige in dieser Zeit erzielt, und sein Trainer schwärmt: "Was er für den HSV geleistet hat, und dass er der Spieler geworden ist, der er jetzt ist, ist das Ergebnis von harter Arbeit." Walters Wunsch liegt auf der Hand: "Ich hoffe, dass Bobby uns bei seinem Jubiläum auch zum Sieg ballert."

Okugawa fehlt voraussichtlich

Voraussichtlich nicht mitwirken wird gegen die Karlsruher Masaya Okugawa. Der vom FC Augsburg ausgeliehene Flügelstürmer hat seit der Wochenmitte wegen Knieproblemen ausgesetzt und auch am Freitag noch nicht mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz gestanden.

"Er hatte schon im September Probleme", verrät Walter, "es ist ein Zwicken und Zwacken. Das Knie ist immer mal wieder gereizt." Seine Prognose: "Ich denke, dass es nicht für das Wochenende reicht." Eine längere Pause indes fürchtet der Coach auch nicht, hofft auf eine Rückkehr im darauffolgenden Auswärtsspiel bei Hertha BSC.

Ransi ist natürlich ein wenig müde von der Reise. Wir müssen sehen, wie es sich bis Sonntag entwickelt. Tim Walter

Statt Okugawa hat Walter am Sonntag eine andere Flügel-Alternative, und das deutlich früher als erwartet: Ransford Königsdörffer ist nach dem überraschenden Vorrunden-Aus mit Ghana beim Afrika-Cup wieder in Hamburg gelandet, und ein Kaderplatz gegen den KSC ist durchaus denkbar. "Wir haben über die Zeit beim Turnier geredet, ohne jedoch ins Detail zu gehen", sagt Walter, "Ransi macht insgesamt einen aufgeweckten Eindruck, ist aber natürlich auch ein wenig müde von der Reise. Wir müssen sehen, wie es sich bis Sonntag entwickelt."