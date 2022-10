"Wahnsinn": Fischer verschlägt es die Sprache

Union Berlin mischt nach wie vor die Bundesliga auf. Am Sonntag rangen die Eisernen auch Borussia Dortmund nieder und überzeugten in den 90 Minuten derart, dass selbst Trainer Urs Fischer für einen Moment die Worte fehlten.

Arm in Arm: Mit Geschlossenheit rang Union den BVB nieder - und so feierten die Berliner auch den Sieg. imago images

Urs Fischer fehlten die Worte. Als Unions Trainer nach dem 2:0 gegen Borussia Dortmund vor die Kameras trat, wusste er zunächst nicht, was er sagen sollte. Hinter ihm lagen 90 Minuten, in denen seine Mannschaft dem BVB nicht nur alles abverlangt hatte - sie hatte ihm derart große Probleme bereitet, dass es selbst Fischer die Sprache verschlug.

"Wahnsinn", meinte der Coach der Eisernen am DAZN-Mikrofon und wiederholte dann noch einmal: "Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Was soll ich sonst sagen?"

Die Tabelle ist ein schöner Anblick. Urs Fischer

Drei Tage nach dem Europa-League-Spiel gegen Malmö hatte Union 125 Kilometer abgespult und sich mit seiner widerborstigen und unnachgiebigen Spielweise einmal mehr als äußerst zäher Gegner erwiesen. Hinterher sagte Fischer zwar auch: "Ich glaube schon, dass wir in der zweiten Hälfte Phasen hatten, in denen wir leiden mussten."

Was von diesen 90 Minuten aber erst einmal blieb, waren die Eindrücke, die Union hinterlassen hatte. Wie diszipliniert die Eisernen gegen den Ball arbeiteten, wie griffig sie in den Zweikämpfen waren, wie überfallartig sie nach vorne spielten, all das war vor allem im ersten Durchgang beeindruckend.

23 Punkte: Fischer findet es "überragend"

Der Auftritt zog auch die Berliner Fans in ihren Bann und ließ sie in den letzten Minuten des Spiels "Deutscher Meister wird nur der FCU" singen. Derart überschwänglich wurde Fischer nach der Partie zwar nicht, er sagte aber durchaus: "Die Tabelle ist ein schöner Anblick." Mit dem Verweis darauf, dass das Tableau zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr als "eine Momentaufnahme" sei, relativierte er seine Aussage zwar wieder - die Punkteausbeute hob er aber ohne jede Einschränkung hervor. Nach den ersten zehn Partien hat Union bereits 23 Zähler auf dem Konto. "Das finde ich überragend", sagte Fischer, "das ist wirklich außergewöhnlich."