Vorzeitiges Leih-Ende bei Tanganga?

Die zurückliegende Pause während der Länderspiele nutzten der neue Sportdirektor Marinko Jurendic und der neue Trainer Jess Thorup zu einer ersten Bestandsaufnahme des Kaders. Danach gibt es erste Tendenzen für das Wintertransferfenster.

Der aktuell 32 Spieler umfassende Kader soll verkleinert werden. Derzeit sind fast alle Spieler gesund und verfügbar, jedes Wochenende finden sich vier, fünf, teilweise sechs Akteure auf der Tribüne wieder. An einem Spieler werden die Augsburger jedoch nicht rütteln: Stürmer Dion Beljo hat seinen Stammplatz unter Thorup zwar zuletzt verloren und ist auf Rang vier im Stürmer-Ranking hinter Phillip Tietz, Ermedin Demirovic und Sven Michel abgerutscht. Das jedoch betrachten die Verantwortlichen als Momentaufnahme, sie zweifeln nicht am Potenzial des 21-Jährigen: "Wir glauben total an die Qualität von Dion", sagt Jurendic im Gespräch mit dem kicker.

Aktuell kommt der Kroate auf zwei Tore in neun Einsätzen, zuletzt jedoch speiste ihn Thorup mit ein paar Minuten als Joker ab oder setzte ihn gar nicht ein. Beljos derzeitiges Thema ist das veränderte Anlaufverhalten, weg vom Mann-gegen-Mann-Ansatz unter Thorups Vorgänger Enrico Maaßen. Jenseits vom Spiel gegen den Ball und der Zonendeckung sind Beljos Qualitäten unbestritten: ein starker linker Fuß, mit dem er in der Regel sehr gut abschließt sowie sein Durchsetzungsvermögen.

Augsburgs Innenverteidigung: Sechs Kandidaten für zwei Positionen

Bewegung dürfte im Januar in die Innenverteidigung kommen. Thorup hat auf Viererkette umgestellt, für die zwei Positionen in der Innenverteidigung hat er sechs Kandidaten und damit zu viele. Aktuell sind Jeff Gouweleeuw und Felix Uduokhai gesetzt, Maximilian Bauer kristallisierte sich als erste Alternative heraus.

Podcast Was würde ein Abstieg für Schalke bedeuten? Die deutsche U 17 steht nach einem Krimi gegen Argentinien im WM-Finale, in Leverkusen verlängert der Baumeister des Erfolgs - und Schalke ist mal wieder im Krisenmodus alle Folgen

Bleiben drei Spieler, die unzufrieden sein dürften. Patric Pfeiffer kam im Sommer als vermeintlicher Top-Zugang von Aufsteiger Darmstadt, musste jedoch noch drei Spiele Sperre absitzen und überzeugte anschließend in den letzten Partien unter Maaßen nicht. Ob er seine Zelte schon nach einem halben Jahr wieder abbrechen darf oder will, hängt jedoch nicht unwesentlich an der Personalie Japhet Tanganga. Der 24-Jährige kam erst am Ende der Sommertransferperiode als Leihspieler von Tottenham Hotspur und brauchte länger als geplant, eine Verletzung auszukurieren. Nun, so heißt es, trainiere es zwar gut, für die erste Elf war er bislang jedoch keine Option.

Das Heft des Handelns liegt nicht komplett in den Händen des FCA. Gut möglich, dass Tottenham den Sinn der Leihe im Winter überdenkt, wenn die Situation unverändert bleibt. Ohne große Perspektive ist zudem Frederik Winther nach seiner Rückkehr von einer Leihe im Sommer. Auch hier steht ein Abschied zumindest im Raum.