Vorerst nur noch maximal 15.000 Zuschauer in Stadien erlaubt

Fußballstadien dürfen vorerst nur mit maximal 50 Prozent der Kapazität, höchstens aber 15.000 Zuschauern ausgelastet werden. Das ist ein Beschluss der Bund-Länder-Runde vom Donnerstag. In einzelnen Bundesländern drohen trotzdem Geisterspiele.

In den Bundesliga-Stadien, wie hier in Berlin, sind ab sofort nur noch teilweise Zuschauer erlaubt. imago images/camera4+

In einer Konferenz haben sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und deren designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geeinigt. Diese betrifft - wie zu erwarten war - auch den Fußball.

Demnach dürfen Vereine nur noch 50 Prozent der Stadionkapazität auslasten, maximal sind aber vorerst nur noch 15.000 Zuschauer erlaubt. Zudem kommt die 2G-Regel zur Anwendung, Zutritt haben also nur noch Geimpfte und Genesene. Ergänzend kann "2G Plus" gelten, in diesem Fall müssten die Besuchern auch einen negativen Test vorweisen. Es gilt außerdem durchgehend Maskenpflicht.

Unter anderem weil diese Einschränkungen zu erwarten waren, hatte Borussia Dortmund bereits in dieser Woche alle für das Topspiel gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verkauften Tickets storniert. Die BVB-Verantwortlichen hatten zuletzt noch auf eine Kapazität von 26.000 gehofft.

In einzelnen Bundesländern sind trotz der getroffenen Regelungen Geisterspiele zu erwarten. Diese gibt es bereits in Sachsen, auch die jeweilige Landesregierung von Baden-Württemberg und Bayern planen den kompletten Ausschluss von Besuchern. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Dienstag eine bundesweit einheitliche Linie gefordert, unabhängig davon aber Fußballspiele ohne Zuschauer in Bayern angekündigt.

Vergleichbare Regeln gelten bei Hallensportarten wie Basketball, Handball oder Eishockey. Dort sind vorerst maximal 5000 Zuschauer erlaubt.