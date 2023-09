Vorbild Vidal: Bayers Palacios wackelt trotz Topform für München

Er ist in Topform. Doch die Vorbereitung für das Topspiel setzt ein Fragezeichen hinter den Einsatz von Bayers Exequiel Palacios beim Topspiel in München.

Seit dieser Saison präsentiert Bayer 04 spielerisch ein neues Gesicht. Das Team von Xabi Alonso beeindruckt mit ausgefeiltem Ballbesitzfußball und sorgt damit auch dafür, dass einzelne Akteure des Werksklubs in neuem Glanz erstrahlen. So erklärte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt, Abwehrspieler Odilon Kossounou sei "fast wie eine Neuzugang".

Wie der Ivorer hat auch Exequiel Palacios nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. So hebt Simon Rolfes die Fortschritte des argentinischen Nationalspieles hervor. "Er macht es gut, spielt viel entschlossener, fokussierter, aggressiver. Das ist auch im Training zu sehen", erklärt der Geschäftsführer, "Pala arbeitet mit einer ganz anderen Energie."

Dienstagnacht noch in Bolivien

Eine Entwicklung, die sich schon in der Rückrunde der Vorsaison angedeutet habe. Inzwischen hat sich der 24-Jährige zum Leistungsträger aufgeschwungen, befindet sich seit Saisonbeginn in Topform, traf einmal, kommt auf einen kicker-Notenschnitt von 2,50. Und trotzdem muss der Mittelfeldspieler um seinen Startelf-Einsatz im Spitzenspiel in München bangen.

Dies liegt allerdings ausschließlich an der Terminierung des Gipfeltreffens, das bereits am Freitag stattfindet. Für den Argentinier, der noch am Dienstagabend um 22 Uhr mit dem Weltmeister in der WM-Qualifikation in La Paz gegen Bolivien antritt, wird die Reise nach München zur Tortur.

Kann Xabi Alonso mit Palacios planen?

Obwohl der argentinische Verband wie gewohnt für seine Europa-Legionäre eine Extra-Maschine für den Rückflug gechartert hat, wird Palacios erst am Donnerstag um 11 Uhr in Frankfurt landen. Von dort reist er dann nach Leverkusen, um am Freitagfrüh schon wieder mit Bayer 04 gen München zu fliegen.

Ein Vielflieger-Programm der härteren Sorte, das das Klagen mancher deutscher Nationalspieler angesichts der für den Oktober angesetzten USA-Reise des DFB-Teams ad absurdum führt. Palacios und die anderen (süd-)amerikanischen Nationalspieler erleben diesen ganz normalen Wahnsinn in jeder Länderspielperiode.

Kann Xabi Alonso bei so einer "Vorbereitung" überhaupt mit Palacios planen? "Arturo Vidal kam bei uns auch immer einen Tag vor dem Spiel zurück und hat danach gut gespielt", sagt Geschäftsführer Simon Rolfes über den Chilenen, mit dem er einst für Bayer 04 spielte, "das hängt aber auch von der Tagesverfassung ab." Wie die von Exequiel Palacios in München sein wird, wird sich zeigen. Falls Xabi Alonso den Argentinier überhaupt für einen Einsatz einplant oder einplanen kann.