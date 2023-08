Wegen Bessermacher Xabi Alonso: Völlers mutige Prognose zu Bayer

Rudi Völler ist nicht dafür bekannt, vorschnell in Euphorie zu verfallen. Umso bemerkenswerter ist es, dass der frühere Geschäftsführer von Bayer 04 und heutige DFB-Sportdirektor seinem Ex-Klub schon nach wenigen Pflichtspielen eine erfolgreiche Saison prophezeit.

Die ersten beiden Bundesliga-Auftritte des Werksklubs haben Rudi Völler fasziniert. "Es hat sich schon in der Vorbereitung angedeutet", zeigt sich der 63-Jährige davon nicht gänzlich überrascht, der urteilt: "Die erste Hälfte gegen ein absolutes Topteam wie Leipzig war das Beste, was ich von der Mannschaft seit Jahren gesehen habe. Und in Mönchengladbach war es auch wieder mehr als überzeugend."

"Zu Dortmund und Leipzig hast du aufgeschlossen"

Zwei so beeindruckende Vorstellungen bei den beiden Siegen, dass Völler jetzt schon eine offensive Prognose abgibt. "Es sind erst zwei Spieltage gespielt, aber ich bin mir sicher, dass es für Bayer 04 eine richtig gute, eine Top-Saison wird", sagt der frühere Weltklasse-Stürmer und sieht das Ranking an der Spitze der Liga zumindest als aufgeweicht an: "Was man jetzt schon sagen kann", erklärt er, "zu Dortmund und Leipzig hast du aufgeschlossen. Ob das auch zu den Bayern gelingt? Das hängt auch viel von Bayern München selbst ab."

Die Zusammenstellung des Kaders ist wirklich beeindruckend

Für Völler, der gewöhnlich den FC Bayern als unantastbar deklariert, eine eindeutige Ansage. Und die Gründe für diese Einschätzung liefert er sogleich mit. "Es ist bislang ein toller Start, die Zusammenstellung des Kaders ist wirklich beeindruckend. Simon Rolfes hat zusammen mit dem Trainer die richtigen Schlüsse nach den Erfahrungen aus der vergangenen Saison gezogen. Alle Zugänge haben wunderbar eingeschlagen."

Neben der Arbeit seines Nachfolgers auf dem Posten des Sport-Geschäftsführers in Sachen Einkaufspolitik, hebt Völler die Leistung von Xabi Alonso hervor, den er als Bessermacher einstuft. "Auch die etablierten Spieler haben nochmals ein höheres Niveau erreicht. Jonathan Tah zum Beispiel ist schon seit mehr als einem halben Jahr in absoluter Topform, von Florian Wirtz wissen wir sowieso, was für ein begnadeter Fußballer er ist. Und Odilon Kossounou ist ja fast wie ein Neuzugang", betont er, "das ist ein Verdienst des Trainers, er hat alles aus ihm herausgekitzelt und es geschafft, dass er total selbstbewusst agiert." Wie derzeit die komplette Werkself.