Vor Rückkehr auf den "Betze": FCN muss über 70.000 Euro blechen

Der 1. FC Nürnberg wurde vom DFB-Sportgericht wegen Fehlverhaltens seiner Fans zu einer saftigen Geldstrafe in Höhe von 72.400 Euro verurteilt. Eine Rückkehr an den "Tatort" steht unmittelbar bevor.

Bild aus dem September: Im Samstagabendspiel verlor der FCN mit 1:3 in Kaiserslautern. imago images

Den Wiederauftakt nach der Länderspielpause hat der 1. FC Nürnberg gehörig in den Sand gesetzt. Die Mittelfranken verloren am Sonntagnachmittag ihr Auswärtsspiel beim krisengebeutelten Karlsruher SC mit 1:4 - und hatten dabei sogar Glück, nicht noch stärker unter die Räder gekommen zu sein.

Am Dienstag gab es die nächste schlechte Nachricht: Das DFB-Sportgericht hat den aktuellen Zweitliga-Neunten im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss des Verbandes "wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" mit einer Geldstrafe in Höhe von 72.400 Euro belegt. Davon kann der FCN bis zu 24.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2024 nachzuweisen wäre.

Zweites Aufeinandertreffen steht bevor

Die Strafe ist auf die Ereignisse rund um das Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern am 2. September 2023 zurückzuführen. Bei der 1:3-Niederlage im Fritz-Walter-Stadion vor 43.677 Zuschauern hatten die Club-Fans ordentlich gezündelt. Vor Anpfiff des Samstagabendspiels brannten Nürnberger Zuschauer mindestens 90 bengalische Feuer sowie 20 Böllerschüsse aus einer Feuerwerksbatterie ab. Im Laufe des Spiels wurden darüber hinaus elf weitere bengalische Feuer sowie zwei Rauchtöpfe und ein Blinker gezündet.

Der Verein habe dem Urteil zugestimmt, schreibt der DFB auf seiner Website. Es ist damit rechtskräftig. Und die Verantwortlichen beim Club dürften vorgewarnt sein: Schon am nächsten Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) steht die Nürnberger Rückkehr auf den Betzenberg bevor. Im Achtelfinale des DFB-Pokals treffen die beiden Zweitligisten zum zweiten Mal in dieser Pflichtspielsaison aufeinander.