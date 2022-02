Vor Duell mit Heidenheim: Walter fordert "bissigen und galligen" Auftritt

Der Hamburger SV empfängt nach dem überzeugenden Sieg gegen den SV Darmstadt am Samstag den FC Heidenheim. Vor dem Duell der Aufstiegsaspiranten hob HSV-Coach Tim Walter vor allem die Entwicklung seiner Mannschaft hervor.

Der Blick auf das letzte Heimspiel gegen den FCH dürfte beim Tabellenvierten vor allen Wehmut auslösen: Beim 2:0-Erfolg erzielte Linksverteidiger Tim Leibold nämlich beide Treffer. Der Kapitän fehlt seit einiger Zeit verletzungsbedingt nach einem Kreuzbandriss und wird in dieser Saison keine Option mehr sein.

Nach dem 5:0-Erfolg gegen Darmstadt 98 ist der HSV in sportlicher Sicht auch ohne den Kapitän wieder voll im Aufstiegsrennen dabei. Der Auswärtsdreier lässt die Rothosen wieder auf Rang vier vorrücken und auch Coach Tim Walter zeigte sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Heidenheim äußerst zufrieden. Er betonte stets, dass die "Entwicklung seiner Mannschaft nie abgeschlossen ist". Der Trainer blickte oft ins abgelaufene Kalenderjahr zurück, als die Hamburger einige Siege ausließen und nicht über Punkteteilungen hinauskamen. "Jetzt war es am Wochenende mal so, dass vor allem in der Anfangsphase vieles funktioniert hat und wir uns belohnt haben."

"Mut und Bereitschaft" als Schlüssel zum Erfolg

Der 46-Jährige betonte, dass es ihm allgemein vor allem um "Mut und Bereitschaft" gehe, was man "nicht immer am Ergebnis ablesen kann". Er schätze, dass seine Mannschaft sich "nie vom Weg abbringen ließ. Die Ziele der Jungs für sich selbst und den Verein sorgen dafür, dass wir immer weiter hungrig bleiben. Wir müssen weiter hart arbeiten, bissig und gallig bleiben."

Diese Worte beschreiben aber auch den Gast aus Heidenheim sehr gut. Die Mannschaft von Frank Schmidt spricht ebenfalls ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mit und ging aus sechs der vergangenen acht Spiele als Sieger hervor. Walter stellte klar, dass er beim Duell der beiden Aufstiegskandidaten einen laufstarken Gegner erwartet. Darauf müssten sich die Akteure einstellen und beispielsweise "den Ball noch schneller laufen lassen".

Ob der HSV seine Serie von sechs ungeschlagenen Spielen ausbauen kann, stellt sich am Samstag um 13.30 Uhr heraus (LIVE! bei kicker).