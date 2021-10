Vor Bayern-Spiel: Baumgartner positiv getestet

Die TSG Hoffenheim hat am Tag vor dem Gastspiel beim FC Bayern einen Corona-Fall vermeldet.

Christoph Baumgartner (22) wurde demnach positiv getestet. Der doppelt geimpfte österreichische Nationalspieler befinde sich in häuslicher Isolation, zeige aber keine Symptome.

In München wird die TSG damit ohne Baumgartner auskommen müssen, der in dieser Bundesliga-Saison sechsmal in der Startelf stand und einmal eingewechselt wurde (drei Tore, kicker-Notenschnitt 3,29). Nur bei der 1:3-Niederlage in Stuttgart hatte er mit muskulären Problemen gefehlt.

Die TSG, in dieser und der vergangenen Saison bereits immer wieder von Corona-Fällen geplagt, hatte erst am Donnerstag drei Infektionen in der U 23 vermeldet.