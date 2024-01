Von Rostock nach Fürth: Körber wechselt zum Kleeblatt

Die SpVgg Greuther Fürth hat auf den bevorstehenden Abgang von Torhüter Andreas Linde reagiert. Nils-Jonathan Körber kommt vom Liga-Konkurrenten Hansa Rostock ins Frankenland.

Personelle Rotation im Fürther Torhüterteam: Andreas Linde, früherer Stammkeeper, zuletzt aber nur die Nummer zwei hinter Jonas Urbig, wird die Spielvereinigung noch in diesem Transferfenster gen schwedische Heimat verlassen. Bevor eine Lücke aufgeht, hat das Kleeblatt diese aber schon geschlossen. Mit Nils-Jonathan Körber kommt ein Zweit- und Drittligaerfahrener Schlussmann ins Frankenland, der sich aber ebenfalls erstmal hinter Urbig anstellen muss.

"Rachid hat mit Nils nicht nur eine schnelle, sondern auch eine gute Lösung gefunden, was in unserer Situation gar nicht so leicht ist, immerhin spielt Jonas Urbig gerade eine richtig gute Saison. Nils nimmt das aber an und wir freuen uns, dass wir mit ihm einen sehr interessanten Torwart bekommen", freut sich Alexander Zorniger, Chefcoach der Fürther, über den Transfer.

Vertrag bis 2026

Körber wurde in seiner Geburtsstadt Berlin ausgebildet, spielte dort für TeBe und Hertha BSC. 2017 folgte sein erster Wechsel weg aus der Hauptstadt, bei Preußen Münster sammelte der 27-Jährige 20 Einsätze in der 3. Liga. Es folgten zwei Saisons beim VfL Osnabrück, wo Körber insgesamt auch achtmal Zweitligaluft schnupperte. Nach weiteren zwei Jahren bei Herthas Zweitvertretung ging es für Körber nach Rostock, wo er Ersatzkeeper hinter Markus Kolke war und insgesamt nur dreimal zum Einsatz kam. Seine letzte Partie absolvierte Körber in diesem Jahr, als er Kolke beim 0:3 in Nürnberg vertrat.

Die Erinnerungen an Franken sollen nun aber bessere werden. In Fürth hat Körber am Montagabend die Medizinchecks erfolgreich absolviert und anschließend einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. "Ich habe die offenen Gespräche, die ich mit den Verantwortlichen hatte, sehr geschätzt und das hat mich darin bestärkt, diesen Wechsel jetzt zu machen. Ich freue mich darauf, die Mannschaftskollegen, insbesondere natürlich die Kollegen im Torwart-Team, kennenzulernen und gemeinsam erfolgreich zu sein", wird Körber in einer Vereinsmitteilung zitiert.