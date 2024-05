Von Roboterfahrzeugen und WLAN: Eintracht treibt Digitalisierung voran

Die Frankfurter Eintracht will das Stadionerlebnis verbessern - dank Digitalisierung und technischer Innovation. Als Partner holte sich die SGE nun die Deutsche Telekom mit ins Boot.

Soll mal ein "Smart Stadium" sein: der Deutsche Bank Park in Frankfurt. IMAGO/Sports Press Photo

Wie die Telekom mitteilte, ist sie mit der Eintracht eine Technologie-Partnerschaft eingegangen. Im Fokus dabei stehen zwei Punkte: das Stadionerlebnis verbessern sowie mit innovativen und digitalen Ansätzen neue Geschäftsfelder erschließen. Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2025 - schwerpunktmäßig betrifft die Partnerschaft die Eintracht-Tochter EintrachtTech GmbH. Gemeinsam will man zukunftsträchtige Projekte aus dem Bereich des sogenannten "Internet der Dinge" (Internet of Things, kurz: IoT) voranbringen.

Worum es konkret aber geht? Das ist aus der Mitteilung nicht unbedingt klar ersichtlich, aber immerhin wurden allgemeine Punkte erwähnt. So soll durch Sensoren eine vereinfachte digitale Wegeführung implementiert werden, die zu einem verbesserten Besuchererlebnis auf dem Gelände und im Stadion des Deutsche Bank Park, der zusehends zu einem "Smart Stadium" weiterentwickelt werden soll, führen könnte. Gerade für Besucher, die nur selten da sind, wie etwa bei Konzerten und Drittveranstaltungen, verspricht man sich davon einen Mehrwert.

Roboterfahrzeuge in Frankfurt?

"T-Systems", eine Tochtergesellschaft der Telekom für den Bereich IT-Lösungen und "EintrachtTech", betreibt zudem in Zusammenarbeit mit weiteren Projektpartnern ein Reallabor, das den praxisrelevanten Einsatz von autonomen Roboterfahrzeugen eruiert. In diesem Zusammenhang wird an Anwendungsfällen wie "der Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen, der Belieferung der Kioske des Stadions mit Waren, der Entsorgung von Abfällen und Grünschnitt, der Bewässerung von Grünflächen sowie der Beförderung von Arbeitskräften und deren Arbeitsmaterialien zum Einsatzort" gearbeitet.

Wie schnell Roboterfahrzeuge zum Alltagsbild um das und im Stadion gehören werden, ist unklar. Relativ rasch umgesetzt werden dürfte wohl aber die Ankündigung, dass man das stadioneigene WLAN künftig "im Doppelpass mit" der Telekom anbieten möchte - die SGE möchte den eigenen Besuchern so einen weiteren Mehrwert bieten.

Wir wollen dazu beitragen, die Digitalisierung im Fußballsport weiter voranzutreiben. Dirk Hagner

"Die Telekom als einen der führenden deutschen Technologiekonzerne von unserer Digitalstrategie überzeugt zu haben, ist eine Auszeichnung für uns", freut sich Timm Jäger, Geschäftsführer der EintrachtTech GmbH, und betont: "Gerade mit Blick auf die weitere Digitalisierung des Deutsche Bank Park, bereits heute eines der digitalsten Stadien Deutschlands, eröffnet uns die Partnerschaft weitere spannende Perspektiven."

Dirk Hagner, Vertriebschef für Großkunden in der Telekom Deutschland, verwies darauf, dass die "Partnerschaft auf einem gemeinsamen Verständnis von Innovation und Technologieführerschaft fußt", und meinte, dass das Projekt dazu beitrage, "die Digitalisierung im Fußballsport weiter voranzutreiben und auch das Besuchererlebnis im Deutsche Bank Park zu verbessern".

Es ist nicht das erste Engagement der Telekom im Rahmen des Fußballs. So ist man bereits Hauptsponsor des FC Bayern München, arbeitet aktiv mit dem DFB zusammen und ist seit der Saison 2021/22 exklusiver Telekommunikations- und Technologiepartner des 1. FC Köln.