Vom Fahrrad im Flugzeug - Baumgarts neue Erfahrungen

Obwohl ihm mit Timo Hübers und Jan Thielmann zwei potenzielle Startelfspieler für die Partie am Samstag in Freiburg ausfallen, zeigte sich Trainer Steffen Baumgart am Mittwoch bestens gelaunt. Aus vielerlei Gründen.

Es ist ein kleiner Schritt in die Normalität. Am Mittwoch erlebte Steffen Baumgart erstmals als FC-Trainer ansatzweise das Flair, das sich rund um die Übungsplätze am Geißbockheim entwickeln kann. Idyllisch im Kölner Grüngürtel gelegen, ist dieses nicht nur in guten Zeiten ein Pilgerort.

Bei Baumgarts ersten Mal kamen allerdings nur 50, vielleicht 100 Schaulustige. Viel weniger also als es vor Coronazeiten in einer sportlich ähnlich positiven Phase des FC gewesen wären.

Pandemie bremste Euphorie

Bislang war es Baumgart nicht vergönnt, in dieser Atmosphäre die tägliche Trainingsarbeit zu verrichten. Musste der Klub doch wegen der Pandemie als Vorsichtsmaßnahme aus Hygienegründen seinen Anhängern den Blick auf den Trainingsplatz mit einem schwarzen Folienzaun verhängen, um Menschenansammlungen zu verhindern.

Seit Mittwoch herrscht wieder freie Sicht am Geißbockheim. Sehr zur Freude der Fans, die natürlich weiterhin die Hygienevorgaben beachten müssen. Und auch sehr zur Freude von Baumgart, auch wenn dieser erst mit einem Augenzwinkern erklärte: "Ich wollte ihn (den Sichtschutz, Anm. d. Red.) eigentlich verlängert haben und dass wir das komplett zumachen, weil ich so ein Typ bin…"

Ist Baumgart natürlich nicht, für den Emotion einen essentiellen Bestandteil seiner Arbeit darstellt, die gleichzeitig seine Leidenschaft ist. "Ich freue mich auch. Schön. Wieder etwas Neues, viele Leute, viel Erzählen von außen - alles gut", erklärte der 49-Jährige.

Keine Hiobsbotschaften

Baumgart zeigte sich bestens gelaunt, was wohl auch daran lag, dass es keine Hiobsbotschaften von seinen zu den diversen Nationalmannschaften abgestellten Profis gab. "Alle sind gut durchgekommen, alles sind gesund", vermeldete der FC-Trainer.

Weiter Ausfälle drohen Stand jetzt also nicht in Freiburg. Dort ist neben dem langzeitverletzten Jannes Horn ein Duo nicht einsatzfähig: War schon zu Wochenbeginn klar, dass Innenverteidiger Timo Hübers (Knieprobleme) fehlen wird, so wird es auch Angreifer Jan Thielmann nach seiner Erkrankung nicht bis Samstag schaffen. "Timo ist nicht im Mannschaftstraining und schon länger raus. Das wird insgesamt noch ein bisschen dauern. Bei Jan dasselbe", setzte der Trainer beide auf die Ausfallliste.

Novum für Baumgart

In Freiburg wird Baumgart auch erstmals in seiner Trainerkarriere erleben, welche Auswirkungen eine Länderspielphase mit zahlreichen Abstellungen für sein Team hat. "Ich habe das erste Mal eine Mannschaft, von der so viele Leute unterwegs sind. Erfahrung habe ich damit nicht", so Baumgart, der bislang in der Bundesliga einzig beim SC Paderborn als Cheftrainer tätig war.

Allzu große Sorgen macht er sich angesichts der Zusatzbelastung seiner Kicker allerdings nicht. "Natürlich gibt es da gewisse Strapazen, aber das sind die Jungs ja gewohnt", sagte Baumgart, "wir müssen einfach gucken. Da lasse ich mich gerne überraschen. Wieder etwas Neues."

Übrigens: Ellyes Skhiri, einer der zehn Kölner Länderspielreisenden, erzeugt bei Baumgart die kleinsten Fragezeichen, obwohl er erst am Mittwochnachmittag mit Tunesien in Sambia (2:0) 90 Minuten in der WM-Qualifikation spielte. Den Kilometerfresser im Kölner defensiven Mittelfeld kann aus Baumgarts Sicht nichts stoppen außer eine Verletzung. So erklärte der Trainer mit einem Lächeln: "Ellyes würde ja sogar noch im Flugzeug laufen, wenn er könnte, oder ein Fahrrad mit ins Flugzeug nehmen. Der ist topfit. Wenn er gesund ist, müssen wir uns um ihn keine Gedanken machen."