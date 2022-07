Vollzug nach Ankündigung: Füllkrug verlängert vorzeitig bei Werder

Wie von dem Stürmer bereits in Aussicht gestellt, haben sich der SV Werder Bremen und Niclas Füllkrug auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über 2023 hinaus verständigt.

Mit deutlichen Aussagen zum Abschluss des Bremer Trainingslagers im Zillertal hatte der 29-Jährige seinen Verbleib beim Bundesliga-Aufsteiger am vergangenen Samstag gewissermaßen schon angekündigt: "Es ist klar, dass ich bei Werder bleiben werde und auch bleiben möchte…" Nun folgte der Vollzug: Füllkrug unterschrieb am Sonntag einen neuen Vertrag, sein bisheriger wäre zum Ende der neuen Saison ausgelaufen.

"Es hatte sich die letzten Tage bereits abgezeichnet, dass Niclas gerne bleiben und wir gerne mit ihm verlängern möchten. Daher freuen wir uns, dass wir nun die Verlängerung seines Vertrages auch kurzfristig finalisieren konnten", erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball & Scouting, auf der Website der Bremer. Und Coach Ole Werner ergänzt: "Niclas ist ein wichtiger Baustein in unserer Mannschaft. Er gehört zu den erfahrenen Spielern in unserem jungen Team und soll die Gruppe mit anführen."

Nachdem die Bremer zuletzt bereits vorzeitig mit Marco Friedl und Ilia Gruev verlängert hatten, lag auch dem Angreifer eine schnelle Lösung am Herzen, wie er durchblicken ließ: "Es ist für alle die beste Situation, wenn die Sache vom Tisch ist." Füllkrug wollte mit dem Kopf ausschließlich bei den sportlichen Anforderungen in der Bundesliga sein, nicht bei einem möglichen Vertragspoker. Es ist davon auszugehen, dass Füllkrug dafür auch auf Geld verzichtet. Seine Bereitschaft dazu hatte der Profi als einer der Topverdiener ebenfalls bereits signalisiert, zumal sein alter Vertrag noch vor der Pandemie abgeschlossen worden war.

Ein heißer Anwärter auf das Kapitänsamt

Der Stürmer steuerte in der vergangenen Saison 19 Treffer zum direkten Wiederaufstieg in der 2. Liga bei. Füllkrug durchlief seit 2006 die Werder-Jugendabteilung, spielte ab 2013 zunächst für die SpVgg Greuther Fürth und zwischen 2014 und 2016 für den 1. FC Nürnberg. Im Sommer 2019 kehrte er für eine Ablöse von etwa 6,5 Millionen Euro von Hannover 96 nach Bremen zurück. Dort gilt er nun auch als ein Anwärter auf das Kapitänsamt. Im kicker-Interview hatte Füllkrug unlängst erklärt: "Natürlich ist das ein Amt, das mit viel Stolz und Ehre verbunden ist. Das habe ich schon als Kind so empfunden - und mich immer drauf gefreut, wenn ich Kapitän sein durfte."