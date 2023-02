"Volltreffer" Fischer: Hinten dicht und vorne gefoult

Er war die Überraschung in der Wolfsburger Aufstellung beim 2:0-Sieg in Köln. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison begann Kilian Fischer für den VfL, der mit dem 22-Jährigen auf dem Feld noch ungeschlagen ist.

Er werde Geduld benötigen, das wusste Kilian Fischer, als er im Sommer nach nur einem Jahr in der 2. Liga vom 1. FC Nürnberg zum VfL Wolfsburg wechselte. Der rasante Aufstieg des variablen Außenbahnspielers, der bevorzugt hinten rechts verteidigt und bis zum Sommer 2021 noch für Drittligist Türkgücü München gespielt hatte, wurde zwangsläufig beim VfL ein wenig gebremst. Schließlich kam er als Back-up für Nationalspieler Ridle Baku.

Am Samstag in Köln stand der 22-Jährige erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Wolfsburger Startelf, zum vierten Mal kam er überhaupt erst zum Einsatz. Die Bilanz Fischers kann sich aber sehen lassen: Vier Einsätze, vier Siege, dreimal zu null.

Das gelang auch beim 2:0 in Köln, als Baku im Wolfsburger 4-3-3 nach vorne rückte und Fischer hinten rechts verteidigte. Nicht gegen den Kölner Topscorer Florian Kainz, der krankheitsbedingt fehlte, sondern gegen Sprinter Linton Maina. Fischer machte seine Sache sehr ordentlich, konzentrierte sich vornehmlich auf die Defensive. "Er hat in den letzten Wochen wie immer gut trainiert", erklärte Trainer Niko Kovac seine Personalrochade auf der Außenbahn. "Wir haben gemerkt, dass wir auf unserer rechten Seite Probleme hatten." Probleme, die Fischer am Samstag im Zusammenspiel mit Baku weitgehend behob. "Wir waren der Meinung, dass er es defensiv sehr gut abarbeiten kann", so Kovac, der "eine sehr gute Leistung" des U-21-Nationalspielers hervorhob.

Fischers erster Assist

Fischer feierte obendrein eine Premiere im deutschen Oberhaus. Mit seinem im Duell mit Ex-Nationalspieler Jonas Hector herausgeholten Strafstoß, den Kapitän Maximilian Arnold zum Endstand verwandelte, verbuchte der Ex-Nürnberger seinen ersten Assist in der Bundesliga und empfahl sich für weitere Aufgaben. Wann die kommen? Fischer wird sich gewiss auch in Zukunft immer mal wieder gedulden müssen, hat aber demonstriert, dass auf ihn Verlass ist. Oder, wie es Trainer Kovac betonte: "Die Entscheidung war ein Volltreffer."