"Völliger Bullshit": Reus weist Putsch-Gerüchte zurück

Rund um Marco Reus (34) und sein Verhältnis zu BVB-Coach Edin Terzic kursierten zuletzt einige Gerüchte. Nun hat der Ex-Kapitän sich dazu geäußert - und klare Worte gefunden.

"Es gab keinen Putschversuch. Weder von mir noch von anderen Spielern", sagte Reus am Montag in einem Interview mit "Sport1" und bezog damit Stellung zu Berichten, die ihn als Rädelsführer und Hauptbeteiligter eines Putschversuchs gegen Trainer Edin Terzic ausgemacht hatten. "Das zu lesen, war schon hart", so Reus weiter. "Und es hat mich auch wütend gemacht. Ich habe in meiner Karriere schon viel miterlebt und bin eigentlich auch nicht der Typ, der negative Schlagzeilen sehr nah an sich heranlässt."

Konkret war berichtet worden, dass sich Spieler bei Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über Terzics Arbeit beschwert und Konsequenzen gefordert haben sollen. Dies hatte die Diskussionen rund um Terzics Zukunft weiter angeheizt. Mit den Gerüchten war "für mich eine Grenze überschritten worden und deshalb will ich das nicht so stehen lassen", sagte Reus weiter.

Podcast Ist Schultz in Köln mehr als ein Feuerwehrmann? Neues Jahr, neuer Trainer für den 1. FC Köln. Kehrer kehrt zurück in die Ligue 1, Boyd wechselt zum Rivalen, Szoboszlai und Cancelo sind verletzt. alle Folgen

Spekulationen über das Verhältnis zwischen Reus und Terzic waren auch aufgekommen, nachdem der Routinier nach seiner Auswechslung beim 1:1 in Augsburg seinen Coach beim Abklatschen keines Blickes gewürdigt hatte. "Das ist völliger Bullshit", konterte Reus nun. "Natürlich war ich enttäuscht, dass ich vom Feld musste. Und meine Enttäuschung hätte ich nicht so zeigen dürfen, das war nicht gut. In solchen Momenten muss ich meine Emotionen besser im Griff haben."

Im folgenden Spiel gegen Mainz 05 war der ehemalige Kapitän daraufhin 90 Minuten lang auf der Bank gesessen. Dies sei aber kein Hinweis auf eine zerrüttete Beziehung zwischen Spieler und Trainer. Sein Verhältnis zu Terzic sei "sehr eng und gut", führte Reus aus. "Und deshalb sprechen wir auch häufig miteinander."

Der BVB hatte sich dazu entschlossen, den Trainer trotz der zuletzt schwachen Ergebnisse weiter zu beschäftigen. Künftig werden ihm die neuen Co-Trainer Sven Bender und Nuri Sahin zur Seite stehen, mit denen Reus selbst noch zusammenspielte. "Sie bringen frischen Wind rein und können auch helfen, um unsere Sinne wieder zu schärfen", so der Offensivspieler.