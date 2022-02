Völler: "Schick wird mindestens drei Wochen fehlen"

20 der 60 Bundesligatreffer der Werkself in dieser Saison hat Patrik Schick erzielt. Doch sein 1:0 bei der 2:3-Niederlage in Mainz bleibt vorerst der letzte. Nachdem der 26-Jährige am Freitag mit einer Wadenverletzung ausgewechselt werden musste, erwartet Geschäftsführer Rudi Völler für den tschechischen Nationalspieler eine Pause von mindestens drei Wochen.

Leverkusens Torjäger Patrik Schick droht drei Wochen auszufallen. Getty Images