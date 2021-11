Völler kritisiert Impfskeptiker: "Das finde ich hochgradig unanständig"

COVID-19 und das Impfthema halten den Fußball wieder fest Griff. Nach dem Leverkusener 1:0-Sieg gegen Bochum, rief Geschäftsführer Rudi Völler zu erhöhter Impfbereitschaft auf - und bezeichnete Impfverweigerer, bei denen keine medizinische Indikation dafür vorliege, als "hochgradig unanständig."

Während das Impfthema den deutschen Rekordmeister Bayern München aufwühlt, kann man dieses Thema - zumindest was den eigenen Umgang damit betrifft - in Leverkusen ganz gelassen betrachten. Schließlich kann der Werksklub inzwischen auf eine 100-prozentige Impfquote in Kader und Staff verweisen.

Dennoch übt Rudi Völler keine Kritik an den Liga-Konkurrenten, die diesen Status nicht erreichen. "Es ist ja auch bei uns nicht so gewesen, dass alle von Anfang an begeistert waren. Alle zu überzeugen, ist nicht ganz so einfach", beschreibt der Geschäftsführer die Entwicklung bei Bayer 04, "wir hatten auch Zwei, Drei, Vier, die es eine gewisse Zeit anders gesehen haben."

Ganz so gelassen betrachtet Völler die Lage aber nicht generell. Die Klubs nimmt Völler bei diesem Thema zwar raus aus der Kritik, verweist aber mit Nachdruck darauf, dass jeder Einzelne in jeglicher Hinsicht die Verantwortung tragen müsse, was seine persönlich Impfentscheidung betrifft. "Grundsätzlich sollte sich jeder, bei dem keine medizinischen Gründe dagegensprechen, impfen lassen. Wenn nicht, finde ich das hochgradig unanständig. Das ist meine persönliche Meinung", stellt der 61-Jährige eindeutig fest.

Völler: "Diese Leute müsse jetzt auch die Konsequenzen tragen"

Völler will dies nicht als persönliche Attacke auf den seit seinen öffentlichen Äußerungen zum Impfthema in der Kritik stehenden Münchner Profi und deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich gewertet wissen. Vielmehr spricht der Weltmeister von 1990 alle an, die nicht aufgrund einer medizinischen Indikation, eine Impfung verweigern - in allen Lebensbereichen.

"Diese Leute müsse jetzt auch die Konsequenzen tragen - ich rede hier nicht nur vom Fußball, sondern generell und nicht von irgendwelchen Spieler X oder Y", betont er und fügt aufgrund massiv steigender Fallzahlen an: "Jetzt haben wir ja den Salat. Ich hoffe, dass es da noch eine Wende gibt."