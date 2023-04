Virkus über Sommer-Kritik: "Das ist respektlos"

Gladbach holte am Samstagabend einen Punkt in Frankfurt. Nach der Partie wurde Borussia-Sportdirektor Roland Virkus auch auf seinen ehemaligen Keeper Yann Sommer angesprochen - und fand klare Worte.

Gladbach ging in Frankfurt früh in Führung, war aber nach der Pause dann klar unterlegen. Die Eintracht hatte einige gute Chancen, eine davon nutzte Randal Kolo Muani zum 1:1-Endstand. "Insgesamt ist es ein verdientes Unentschieden. Du musst solche Phasen in Frankfurt aushalten. Das wirft man der Mannschaft ja immer vor, dass sie es nicht aushält. Wir haben viele Dinge gut wegverteidigt. Wenn du das Tor am Ende kriegst, fühlt es sich nicht gut an, aber es ist für Frankfurt verdient", ordnete Virkus die Partie im Anschluss ein.

Neben dem Spiel war auch der ehemalige Gladbacher Keeper Yann Sommer Thema. Der Schlussmann wechselte im Winter zu den Bayern und sah sich zuletzt durchaus auch Kritik ausgesetzt. Der Gladbacher Funktionär hat dazu eine klare Meinung: "Das ist respektlos. Yann hat über Jahre hinweg eine hervorragende Leistung in Mönchengladbach gebracht. Er ist Schweizer Nationaltorwart. Er ist einer der besten Torhüter Europas. Wie man mit ihm umgeht, ist respektlos."

Virkus kennt natürlich die Qualität Sommers, der von 2014 bis 2023 für die Fohlen spielte und seine Klasse unzählige Male unter Beweis gestellt hat. "Als Torhüter hast du sicher mal ein Spiel, was nicht so gut ist. Aber das schmälert ja nicht die Lebensleistung eines Torhüters. Yann ist ein hervorragender Torhüter und Bayern hat sich bewusst für ihn entschieden. Dass man alles auf ihn ablädt, finde ich nicht okay", stellte Gladbachs Sportdirektor klar.

Und auch Jonas Omlin, Sommers Nachfolger in Gladbach, der sich von seinem Vorgänger nach eigener Aussage "einiges abschaut", sprang seinem Torwartkollegen zur Seite: "Ich finde die Torwartdiskussion um Yann Sommer völlig übertrieben. Für mich ist Yann ein super Torhüter, er wird auch wieder Spiele entscheiden."