Vilzing will zurück in die Spur und eine offene Rechnung begleichen

Zweimal in Folge hat die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern zuletzt nicht gewonnen. Aber daraus gleich ein Krisen-Szenario zu konstruieren, das wäre der falsche Ansatz, wäre übertrieben. Im Heimspiel gegen den Tabellenfünften FV Illertissen ist der Rangzweite am Samstag ab 14 Uhr gefordert. Die Partie gegen sehr spielstarke Schwaben wird alles andere als ein Spaziergang.

Zwei Auftritte ohne Dreier für die Oberpfälzer, das gab es in dieser Spielzeit erst einmal. Auf das 1:1 bei Türkgücü München folgte eine 1:3-Heimniederlage gegen den Klassenprimus Würzburger Kickers zum Abschluss der Vorrunde. "Es ist doch schon Wahnsinn, wenn das gleich als Negativserie bezeichnet wird. Man muss vielmehr auf unseren Schnitt schauen, der ist ja mit 2,25 Punkten immer noch sensationell. Wir wissen, wie schwer es ist, in dieser Regionalliga zu bestehen, da kann man in München auch mal verlieren", nimmt DJK-Trainer Josef Eibl seine Mannschaft in Schutz.

Dass es zuletzt beim FC Bayern München II mit 0:2 erst die zweite Auswärtspleite gab, die erste kassierten die Vilzinger im September in Illertissen, war kein Beinbruch: "Wir haben das Spiel analysiert. Die Mannschaft ist selbstkritisch genug und hat erkannt, dass das eines unserer schwächeren Saisonspiele war. Aber das ist kein Grund alles negativ zu sehen. Wir wollen versuchen gleich wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen", lässt Eibl wissen.

"Leistungen waren absolut in Ordnung"

Von wegen Krise: Dass mal die Ergebnisse nicht so stimmen, das ist am Huthgarten kein Problem, denn der Vorsprung auf Rang 3 ist mit neun Zählern immer noch komfortabel. Allerdings hatte es sich auch schon in der Vorbereitung abgezeichnet, dass die Defensive anfälliger als 2023 war und dass in der Offensive zu viele Chancen ausgelassen wurden. Ob sich dieser Trend mit erst zwei Treffern auch in der Liga fortgesetzt hat? Das will Eibl nicht überbewerten, sein Team stellt mit 56 Einschüssen immer noch die treffsicherste Offensive der Liga. "Die Leistungen in den ersten beiden Spielen nach dem Winter waren absolut in Ordnung, ob nun beim 1:0-Sieg in Schweinfurt oder beim 1:1 daheim gegen Augsburg II."

Erfreulich ist, dass nach dem Jahreswechsel erstmals Angreifer Tobias Kordick wieder im Kader steht, der diese Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen ist: "Ich bin schmerzfrei, laufe schon länger und fühle mich gut", gibt der 27-Jährige eine Einsatzempfehlung an seinen Coach ab, aber sicher erst von der Bank aus, die Startelf käme für den Dribbler noch zu früh.

Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Abwehrchef Jakob Zitzelsberger, der in München wegen Problemen im Leistenbereich zur Halbzeit raus musste. Aber Eibl hat genügend Alternativen, falls eine Lücke aufklafft, diese auch zu schließen. "Das ist im Moment ja unser großes Plus, dass wir personell fast aus dem Vollen schöpfen können." Und dann ist ja auch noch diese Rechnung mit Illertissen aus der Vorrunde offen, als die DJK schon 2:0 führte, ein Chancenplus besaß, am Ende aber 2:3 verlor, was sich nicht wiederholen soll.