Die Trainerwechsel in der Regionalliga Bayern

... für Hannes Sigurdsson

Sigurdsson übernahm in der vergangenen Saison in Burghausen, landete am Ende mit dem Team auf Rang sieben. Doch schon da gefiel den Verantwortlichen das letzte Drittel der Spielzeit nicht. Am 18.09.2023 in Folge einer 0:3-Pleite gegen Türkgücü war dann Schluss für den Isländer. IMAGO/Ulrich Wagner