Barça verspielt 2:0-Führung und schlägt Villarreal doch mit 4:3

Der FC Barcelona hat seinen ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert - und was für einen: Die Katalanen gewannen eine spektakuläre Begegnung beim FC Villarreal mit 4:3. Dabei stellte Barça auch Comeback-Qualitäten unter Beweis.

Erleichterung: Barcelona gewann am Sonntag sein erstes Auswärtsspiel in dieser Saison. imago images

Die Leistungen des FC Barcelona zum Saisonstart konnten getrost als durchwachsen bezeichnet werden. Dem enttäuschenden 0:0 gegen Getafe hatten die Katalanen ein erst spät herausgeschossenes 2:0 gegen Cadiz folgen lassen. Dass die Blaugrana noch komplett ohne Gegentor geblieben waren, täuschte über defensive Unsicherheiten hinweg. Diese sollte Villarreal am Sonntag gnadenlos aufdecken. Doch der Reihe nach.

Erstmals in dieser Saison hatte der noch immer gesperrt im Innenraum fehlende Xavi in der Verteidigung Marcos Alonso aufgestellt. Die Viererkette der Katalanen geriet allerdings schon in der Anfangsphase schwer unter Beschuss: Sörloths frühem Treffer wurde wegen einer knappen Abseitsstellung die Anerkennung verwehrt, Alfonso Pedrazas Versuch fehlte nicht viel, Sörloth scheiterte aus kurzer Distanz an ter Stegen (5., 7., 10.). Barça schwamm gewaltig - und führte aus dem Nichts 2:0. Erst nutzte Gavi eine tolle Flanke von Yamal per Kopf zur Führung, ehe de Jong einen Aussetzer von Alfonso Pedraza ebenfalls eiskalt bestrafte (12., 15.).

Villarreal machte ein bärenstarkes Heimspiel und sah sich doch einer Herkulesaufgabe gegenüber. Doch das Gelbe U-Boot machte einfach weiter. Sekunden nachdem ter Stegen, der unter der Woche bis 2028 verlängert hatte, das erste Gegentor in dieser Saison gegen Alfonso Pedraza noch verhindert hatte, stellte Foyth per Kopf mit Hilfe des Innenpfostens den hochverdienten Anschluss her (26.). Auch wenn der Druck der Gastgeber in der Folge etwas abflachte, glich Villarreal noch vor der Pause aus: Sörloth leitete selbst ein und vollstreckte aus kurzer Distanz in Torjäger-Manier (40.). Cuenca verwehrte Yamal Sekunden vor dem Wechsel sein erstes La-Liga-Tor mit einer Monster-Grätsche (45.+4).

Xavis Edeljoker zündet

Xavi musste etwas an seiner schwimmenden Hintermannschaft ändern und brachte für Christensen den Spanier Garcia. Und trotzdem drehte Villarreal den Spieß nach 50 Minuten endgültig um: Barça war völlig unsortiert, was Alex Baena mit seinem Treffer zum 3:2 ausnutzte. Anschließend stellte das Gelbe U-Boot allerdings unerklärlicherweise das Spielen ein. Nach Yamals Pfostentreffer (56.) stach Xavis gefährlichster Joker: Im zweiten Anlauf traf Ferran Torres wuchtig in die Mitte des Tores (68.). Seit Amtsantritt von Xavi hat kein Einwechselspieler mehr Treffer erzielt als der Spanier (5).

Auch ein Dreierwechsel von Enrique Setien (von Januar bis August 2020 Trainer in Barcelona) brachte bei Villarreal keine Besserung. Denn ehe sich eine solche überhaupt hätte einstellen können, lagen die Hausherren schon zurück: Yamal traf mit der nächsten tollen Aktion wieder nur den Pfosten - diesmal aber sprang der Abpraller zu Lewandowski, der nur noch einzuschieben brauchte (71.).

Die beiden besten Chancen vor Ende der Partie hatte Barcelona, doch erst zeigte sich Ansu Fati zu eigensinnig (83.), dann scheiterte Lewandowski an einer überragenden Parade von Jörgensen (90.+1). Das 4:3 hatte also Bestand. Wichtig für Barcelona, um im Vergleich mit dem noch makellosen Real Madrid nicht schon früh in der Saison abreißen zu lassen.

Nachlegen wollen die Katalanen am nächsten Sonntag (21 Uhr), wenn der Gegner CA Osasuna heißt. Villarreal ist bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) im andalusischen Cadiz um Wiedergutmachung bemüht.