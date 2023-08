7:0 bei Rayo Vallecano: Atletico feiert Schützenfest im kleinen Madrider Stadtderby

Zum Abschluss des 3. Spieltags in La Liga hat Atletico Madrid im kleinen Madrider Derby ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Beim perfekt in die Saison gestarteten Rayo Vallecano siegten die im Volksmund unter Trainer Diego Simeone nicht als Torfabrikanten geltenden Rojiblancos mit 7:0.

Nach dem perfekten Saisonstart tauschte Rayo-Trainer Francisco Rodriguez im Vergleich zum 2:0 in Granada, dem zweiten 2:0-Auswärtssieg im zweiten Spiel, nur einmal. In der Sturmspitze begann de Tomas für Nteka, der zunächst auf der Bank Platz nahm.

Atleticos Trainer Diego Simeone wollte nach dem 0:0 bei Betis Sevilla den zweiten Dreier der noch jungen Saison und brachte dafür drei Neue: Molina, Saul Niguez und Barrios ersetzten Azpilicueta, Llorente (beide Bank) sowie Lemar (nicht im Kader).

Griezmann eröffnet - Depay legt nach

Von Anfang an wollten die Rojiblancos an ihrem Vorhaben keine Zweifel aufkommen lassen, bereits nach gut einer Minute brachte Griezmann die Gäste auf die Siegerstraße. Depay brauchte am Strafraumrand anfangs noch zu lange, bediente dann aber auf rechts den aufgerückten de Paul. Der Argentinier flankte gefühlvoll an den zweiten Pfosten, wo Griezmann überlegt per Volley ins rechte untere Eck traf (2.). Nachdem Sturmkollege Depay wenig später in Rayo-Keeper Dimitrievski seinen Meister gefunden hatte (5.), fanden auch die Hausherren allmählich ins Spiel.

Dem kompakten 5-3-2 der Rojiblancos hatten Rayo aber trotz einiger Ballstafetten offensiv wenig entgegenzusetzen, stattdessen nutzte Depay seine zweite Möglichkeit: Bei der flachen Hereingabe von Saul Niguez verschätzte sich Rayo-Innenverteidiger Aridane am Fünfer, der hinter ihm postierte Niederländer bedankte sich und schob zum 2:0 ein (16.).

Molina sorgt per Beinschuss für die Vorentscheidung

Die Gastgeber bemühten sich in der Folge um eine Antwort, abgesehen von einem Distanzschuss von Trejo sowie zwei kleineren Unsicherheiten von Keeper Oblak (31., 32.) ließ Atletico aber kaum Gefährliches zu. Vorne blieb die Simeone-Elf derweil eiskalt: Barrios eroberte im Mittelfeld den Ball, de Paul setzte den gestarteten Rechtsverteidiger Molina per Steckpass mustergültig in Szene. Der Argentinier behielt im Eins-gegen-eins mit Dimitrievski die Ruhe und schob durch die Beine des Rayo-Keepers zum 3:0-Halbzeitstand ein (36.).

Nach dem Seitenwechsel überließ Atletico Rayo immer wieder den Ball. Während es die Gastgeber aber mangels Alternativen lediglich durch Alvaro (55.), Isi (56.) und Pacha Espino (58.) aus der Distanz probierten, vergab der bereits im ersten Durchgang für den angeschlagenen Depay gekommene Morata auf der Gegenseite die endgültige Entscheidung (53.).

Rayo fällt in der Schlussphase auseinander: Morata schnürt den Doppelpack

Besser machte es der Stürmer rund 20 Minuten später, als Morata eine feine Kombination über Griezmann und Saul Niguez eiskalt vor Dimitrievski zum 4:0 abschloss (73.) - die endgültige Entscheidung. Rayo gab sich jedoch nicht auf, spielte weiter nach vorne und wollte zumindest den Ehrentreffer. Das Engagement bestraften die Rojeblancos.

Nach einem Fehlpass von Dimitrievski im Aufbauspiel schlenzte der eingewechselte Correa die Kugel sehenswert ins linke Kreuzeck (79.). Per Doppelschlag schraubten die am Montagabend eiskalten Gäste das Ergebnis schließlich auf 7:0 in die Höhe, mit schnellem Umschaltspiel wurde Rayo dabei zwei weitere Male bestraft. Zunächst schnürte Morata nach einem Steckpass von Correa den Doppelpack (84.). Nur zwei Minuten später bereitete der Spanier mit seinem Querpass den Schlusspunkt durch Llorente vor, der Mittelfeldspieler platzierte den Ball aus zwölf Metern überlegt im rechten unteren Eck.

Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) ist Atletico wieder gefordert, dieses Mal zu Hause gegen den FC Sevilla. Auch auf Rayo wartet ein Gegner aus Sevilla. Die Männer aus dem Stadtviertel Vallecas reisen am Samstag (21 Uhr) zu Real Betis.