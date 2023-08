Flugkopfball ins Glück: Bellingham erlöst Real bei Celta Vigo

Real Madrid hat auch das dritte Spiel in der noch jungen La-Liga-Saison für sich entschieden. Bei Celta Vigo taten sich die Königlichen lange schwer - bis Neuzugang Bellingham mal wieder zustach.

Es roch schwer nach der erste Punkteteilung dieser Saison für Real Madrid - doch dann kam der neue Torgarant Bellingham: Der immer noch erst 20-jährige Engländer hechtete entschlossen dem Ball entgegen, setzte sich vor der Linie durch und traf spät per Flugkopfball.

Celta Vigos frühe Führung vom VAR einkassiert

Dank diesen Treffers setzten sich die Madrilenen am Ende knapp durch, dabei taten sie sich lange schwer. Carlo Ancelottis Team, der nach dem 3:1 bei UD Almeria Keeper Kepa zum Real-Debüt verholfen und Camavinga statt Kroos gebracht hatte, geriet vermeintlich sogar früh in Rückstand. Doch der VAR schaltete sich ein, Strand Larsens Tor (3.) wurde wegen eines Fouls an Kepa zurückgenommen.

In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der Vinicius Junior mit Oberschenkelproblemen früh ausgewechselt werden musste (18.). Die Celtistas hatten immer wieder gute Momente: Ex-Barça-Spieler Mingueza schoss knapp vorbei (23., 33.) und Bamba verfehlte das Tor nach dessen Vorlage knapp (45.).

Rodrygos Elfmeter wird pariert

Nichtsdestotrotz war Real das bessere Team. Rodrygo schoss nach der Pause am Tor vorbei (57.), Valverde tat es ihm nach (62.). Erstgenannter vergab kurz darauf die große Chance auf die Führung, als er vom Punkt an Keeper Ivan Villar scheiterte (68.).

Real lief an, fand aber kaum Lücken, während Strand Larsen für den Außenseiter zweimal knapp das Tor verfehlte (64., 70.).

Und so musste Bellingham das Spiel entscheiden: Der Neuzugang aus Dortmund setzte sich nach einer Kroos-Ecke durch und vollendete per Flugkopfball (81.). In der siebenminütigen Nachspielzeit kam Vigo nicht mehr durch.

Die Königlichen stehen mit neun Punkten an der Tabellenspitze. Deren Tordifferenz lautet 6:1 - vier Tore davon erzielte Bellingham, der bereits das vergangene Spiel für die Blancos entschieden hatte.