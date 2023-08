Gündogans Geistesblitz: Barça wendet Fehlstart spät ab

Der FC Barcelona hat im zweiten Ligaspiel den ersten Sieg gefeiert. Viel Geduld und der feine Fuß von Ilkay Gündogan waren nötig, um Cadiz-Keeper Conan zu überwinden.

Nutznießer von Gündogans Vorlage: Torschütze Pedri. AFP via Getty Images

Barcelonas erstes Liga-Heimspiel im Olympiastadion - das Camp Nou wird derzeit umgebaut - durfte der Rot-gesperrte Xavi nicht von der Seitenlinie aus verfolgen, nichtsdestotrotz stellte er anstelle des ebenfalls Rot-gesperrten Raphinha den gerade 16-jährigen Yamal auf. Der sollte rechts außen wirbeln.

Nach dem 0:0 gegen Getafe zum Auftakt waren die Katalanen angesichts zweier Siege von Real Madrid schon ein wenig unter Zugzwang, und doch verbuchten die Gäste aus Cadiz die erste Chance: Bereits nach drei Minuten köpfte Innenverteidiger Fali aus spitzem Winkel drüber (3.).

Immer wieder Conan

In der Folge entwickelte Barça die Barça-typische Dominanz, nur selten erzeugte der Meister dabei aber die nötige Durchschlagskraft. Nach zu laschen Abschlüssen von Koundé (11.), Pedri (15.) und Lewandowski (24.) hätte erst Youngster Yamal all die Spielkontrolle beinahe veredelt, Cadiz-Keeper Conan lenkte seinen Flachschuss um den Pfosten (29.).

Wenig später reagierte Conan noch stärker, als eine auf Koundé geschlagene Halbfeldflanke fast noch hinten ins lange Eck fiel (34.). Vielleicht fühlte sich ter Stegen durch die Paraden seines Kollegen herausgefordert, jedenfalls entschied er kurz nach dieser Szene ein Eins-gegen-eins mit Roger eindrucksvoll für sich (35.). Barça musste sich steigern.

Barça steigerte sich auch und legte nach dem Seitenwechsel teilweise regelrechtes Powerplay an den Tag. Cadiz stemmte sich beherzt dagegen, hatte erneut über Roger eine weitere große Konterchance (52.) - doch jetzt lag die FCB-Führung in der Luft. Lewandowski (46.) und Romeu (52.) wurden aus guten Positionen noch geblockt, gegen Gavis Kopfball waren die Gäste machtlos. Doch die Kugel klatschte an die Latte (54.).

Barcelonas Führung, nur eine Frage der Zeit? Ramos' leichtfertig vergebene Großchance bewies, dass die Katalanen durch ihre luftige Defensive jederzeit auch für einen Gegentreffer gut waren (63.). Zudem leisteten sie sich chancentechnisch einen Durchhänger, erst Abdes Fernschuss weckte Conan wieder auf (80.).

Als die Zeit knapp wurde, hatte Neuzugang Gündogan einen Geistesblitz: Der Deutsche hob den Ball gefühlvoll an den Fünfer, wo Pedri einlief und Conan den Ball durch die Beine spitzelte (82.). Zwar ließ Barcelona noch Chancen durch Negredo (87.) und Darwin Machis (90.) zu, in der vierten Minute der Nachspielzeit markierte Joker Torres aber eiskalt den 2:0-Endstand. Es bleibt also bei zwei Punkten Rückstand auf Real Madrid.