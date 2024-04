Saul Niguez braucht nur drei Minuten: Atletico feiert gelungene BVB-Generalprobe

Atletico Madrid hat vor dem Königsklassen-Duell mit Dortmund spät 2:1 in Villarreal gewonnen. Nur drei Minuten brauchte Joker Saul Niguez, um sich zum Matchwinner zu krönen.

Durch die erste Heimniederlage der Spielzeit (0:3 gegen Barcelona) war Atletico vor der Länderspielpause aus den Champions-League-Rängen gerutscht. Zwei Wochen später bekamen die Rojiblancos aber gleich wieder die Chance, Platz vier zurückzuerobern - dank Stadtrivale Real, das am Ostersonntag Bilbao bezwungen hatte (2:0).

Die Ausgangslage schien die Gäste zu motivieren. Gleich in der sechsten Minute verpasste Samuel Lino nach einem Traumpass von Griezmann, einer von vier Neuen im Vergleich zur Barca-Niederlage, die Führung.

Villarreal ist Witsels Lieblingsgegner

Kaltschnäuziger zeigte sich kurze Zeit später Witsel. Bei der Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen seinen Ex-Klub Dortmund - aufgrund des Finals in der Copa del Rey findet am Wochenende kein Ligaspiel statt - nickte der Belgier Riquelmes Eckballflanke ein (9.). Es war sein zweiter Treffer im Dress der Colchoneros. Beide Tore erzielte er gegen Villarreal.

Nachdem Llorente anschließend eine höhere Führung verpasst hatte (17.), legte die Simeone-Elf den Fokus auf die Defensivarbeit. Meist verteidigten die disziplinierten Madrilenen vor ihrer tief stehenden Fünferkette noch mit einer Viererkette. Der Plan ging auf: Das "Gelbe U-Boot" näherte sich zwar an, eine große Torchance sprang aber im ersten Durchgang nicht heraus.

Sörloth nutzt Griezmanns Fehler

Dies sollte sich gleich nach Wiederanpfiff ändern: Wenige Augenblicke nach Griezmanns Ballverlust netzte Sörloth durch die Beine von Savic ein (50.). Es war die schnelle Belohnung für die Leistungssteigerung nach Wiederanpfiff.

Villarreal blieb auch nach dem Ausgleich die aktivere Mannschaft und ließ deutlich weniger Gegenstöße als noch in den ersten 45 Minuten zu. Möglichkeiten blieben aber weiterhin Mangelware, sodass vieles auf ein Remis hindeutete.

Parejo verpasst, Saul Niguez ganz überlegt

Doch in der Schlussphase lag plötzlich noch ein Treffer in der Luft. Erst köpfte Morata auf die Latte (84.), dann schoss Parejo aus aussichtsreicher Position drüber (86.). Dies rächte sich: Nur wenige Augenblicke nach Parejos Fehlschuss bugsierte der drei Minuten zuvor eingewechselte Saul Niguez den Ball mit der Innenseite überlegt ins Netz (87.) - das 2:1 war der Siegtreffer, weil die Rojiblancos in den verbleibenden Minuten nichts mehr zuließen. Durch den Erfolg kletterten die Madrilenen vorbei an Bilbao zurück auf Platz vier.

Atletico, das erstmals seit dem 22. Januar wieder ein Gastspiel gewann (damals 1:0 beim FC Granada), empfängt nächste Woche Mittwoch Dortmund zum Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse (21 Uhr). Das erstmals nach neun ungeschlagenen Spielen wieder unterlegene Villarreal gastiert nächste Woche Sonntag in Bilbao (18.30 Uhr).