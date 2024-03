Trotz 65 Minuten Überzahl: Barcelona braucht einen Joao-Felix-Moment

Der positive Trend beim FC Barcelona hält an: Das knappe 1:0 gegen Las Palmas bedeutete für die Katalanen den vierten Pflichtspielsieg in Serie. Trotz 65-minütiger Überzahl brauchte es allerdings einen genialen Moment von Joker Joao Felix, um den 20. Ligasieg einzutüten.

Der FC Barcelona bleibt also auch im elften Pflichtspiel hintereinander ohne Niederlage, das 1:0 war zudem der vierte Pflichtspielsieg in Serie. Dem ebenfalls sparsamen 1:0 gegen Mallorca waren überzeugende Erfolge gegen Napoli (3:1), der damit verbundene Einzug ins Champions-League-Viertelfinale, und Atletico (3:0) gefolgt. Ohne Cheftrainer Xavi, der gesperrt zusehen musste, lief Barcelonas Offensive jedoch auf Sparflamme.

Dabei hatte Barcelona schwungvoll begonnen, bereits nach fünf Minuten zappelte der Ball im Netz - doch Lewandowski hatte vor seinem Treffer im Abseits gestanden. Nach einer Viertelstunde prüfte der Pole zudem erstmals Keeper Valles (16.), der wenig später in den Fokus rücken sollte. Kurz darauf lag der Ball erneut im Netz, doch wieder hatte Referee Mateo Busquets Ferrer eine Abseitsstellung erkannt - Torschütze Raphinha (im passiven Abseits) konnte mit dieser durchaus strittigen Entscheidung nur schwer leben (19.).

Valles holt Raphinha von den Beinen

Dann traten Valles und Raphinha gemeinsam ins Blickfeld, weil der Gäste-Keeper nach einem Steilpass aus seinem Strafraum eilte und den Brasilianer humorlos von den Beinen holte. Die fällige Rote Karte kostete auch Rückkehrer Munir das Spiel, der für Ersatzkeeper Aaron weichen musste (24.).

Zwei gute Chancen zur Führung hatte Barcelona in Überzahl vor der Pause noch, doch Lewandowski traf per Schulter nur die Latte, Raphinha schoss freistehend rechts vorbei (34., 45.). Sekunden vor dem Ende des ersten Abschnitts hatte Coco die beste Gelegenheit der Gäste, sein Freistoß rauschte ans Außennetz (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie vor sich hin, ehe der erste Wechsel Barcelonas die Statik des Spiels änderte: Joao Felix, erst drei Minuten auf dem Rasen, hob den Ball aus dem Nichts genial auf Raphinha, der per Kopf über Aaron hinweg das goldene 1:0 besorgte (59.).

Joao Felix aus vier Metern an die Latte

In der letzten halben Stunde plätscherte die Begegnung vor sich hin, ehe Gündogan optimal auf Koundé durchsteckte, der im Stafraum Joao Felix bediente. Dieser aber brachte das Kunststück fertig, den Ball aus vier Metern an die Latte zu donnern - von dort sprang dieser zu Aaron, an den Pfosten und dann doch ins Aus (78.).

Um ein Haar hätte Barcelona gar noch den Sieg hergeschenkt, doch Moleiro traf nach feinem Solo nur das Außennetz - ter Stegen schimpfte mit den Kollegen wie ein Rohrspatz (87.). Am Ende blieb es beim verdienten, wenn auch wenig glanzvollen 1:0-Erfolg für die Hausherren, die ihre Stellung als erster Verfolger Reals untermauerten.

Das nächste Spiel hat Xavis Team erst am 10. April - dann steht das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain an.