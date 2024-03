Knaller und Tempolauf: Rodrygo zieht Bilbao den Zahn

Real Madrid thront an der Spitze von La Liga. Das änderte sich auch am 30. Spieltag nicht, als sich Athletic Bilbao trotz Topspielcharakter nicht als ebenbürtiger Gegner erwies. Gefeiert wurden dabei vor allem Doppelpacker Rodrygo und Comebacker Eder Militao.

Jeweils vier Tore hatte Real Madrid in den vergangenen beiden La-Liga-Spielen erzielt. Der Doppeltorschütze vom 4:2-Erfolg gegen CA Osasuna vor der Länderspielpause, mit Namen Vinicius Junior - fehlte allerdings gesperrt. Dafür kehrte Bellingham in die Startelf zurück. Die zweite Änderung im Team von Trainer Carlo Ancelotti war Nacho, der Camavinga (Bank) ersetzte und in die Abwehr rückte.

Die Gäste - zugleich der spanische Pokalfinalist - gingen derweil mit dem Selbstbewusstsein von drei Siegen aus den vergangenen vier Pflichtspielen in die Partie. Im Vergleich zum jüngsten 2:0 gegen Deportivo Alaves gab es bei Trainer Ernesto Valverde aber fünf Änderungen: Keeper Agirrezabala, Paredes, Vesga, Sancet und Alex Berenguer waren neu drin für Unai Simon, Vivian, Ruiz de Galarreta, Unai Gomez (alle Bank) und Nico Williams (leichte Zerrung).

Rodrygo feuert früh und trifft

Die Löwen starteten im Bernabeu außerdem durchaus mutig, dominierten in den Anfangsminuten den Ballbesitz und kamen zu einigen Ecken. Das erste Tor mit der ersten Chance erzielte dennoch Real: Nach einer schönen Seitenverlagerung trieb Rodrygo den Ball nach vorne, zog in die Mitte an zu passiven Gegnern vorbei und schlenzte die Kugel aus 17 Metern stark in den Winkel (8.).

Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Real fand im Angriffsdrittel so gut wie gar nicht statt - und Bilbao schaffte es ebenfalls nicht, den durchaus reichlich vorhandenen Ballbesitz in Chancen umzuwandeln. Auch weil Madrid defensiv sicher stand und im sicheren Schongang das Spiel mit dem 1:0 im Rücken laufen ließ. Entsprechend waren Strafraumaktionen selten.

Das änderte sich erst kurz vor dem Halbzeitpfiff wieder, als die Hausherren im Bernabeu in einigen Aktionen zwingender wurden. Valverdes Distanzschuss parierte Bilbaos Keeper Agirrezabala (39.), Tchouameni köpfte nach einer Ecke zudem knapp vorbei (45.). So blieb es beim 1:0-Zwischenstand zur Pause.

Rodrygo zum Zweiten - Eder Militaos Minuten

Doch so richtig das Gefühl, dass die Gäste aus dem Baskenland bei diesem Topspiel noch irgendwas würden holen können, stellte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht ein. Erst recht nicht, als Real in gewissen Momenten kurz Ernst machte. Brahim Diaz etwa donnerte die Kugel nach Abwehrfehler von Inigo Lekue gleich mal an den linken Pfosten (49.) und schloss zu überhastet ab (54.), ehe Athletic Glück hatte, nach Treffer gegen Rodrygo nicht einen Elfmeter gegen sich zu bekommen (60.).

Von Bilbao kam im Grunde nur einmal etwas Gefährliches, doch in Minute 52 scheiterte der wenig beachtete Inaki Williams aus leicht spitzem Winkel an einer starken Tat von Schlussmann Lunin, dem seit vielen Monaten gebrauchten Courtois-Vertreter.

Am Ende kam es so, wie es kommen musste: Real machte mit dem 2:0 den Deckel drauf. Das passierte so: Kroos leitete ein, Bellingham trieb die Kugel - ohne Gegenwehr - zentral nach vorn und nahm links vor dem Strafraum Rodrygo mit. Der Dribbelkünstler hielt mit seiner Annahme das Tempo hoch, schlug einen Haken und schoss humorlos sowie unhaltbar links unten zur Entscheidung ein (73.).

Im Anschluss spielte die Ancelotti-Elf die Zeit im Stile eines kommenden Meisters herunter, ließ nichts mehr anbrennen und feierte zusammen mit den Fans das Comeback von Eder Militao. Nach Kreuzbandverletzung im August 2023 und langer Reha sammelte der Brasilianer noch ein paar Minuten - und war somit Teil von diesem 2:0-Erfolg, mit dem Real den Vorsprung auf Verfolger Barcelona wieder auf acht Punkte vergrößerte. Die Mannen aus Bilbao erlitten dadurch einen Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze, Atletico Madrid sitzt im Nacken.