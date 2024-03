Lewandowski überragt, Xavi fliegt: Barcelona lässt Atletico aus den CL-Rängen rutschen

Angeführt von einem starken Lewandowski, der an allen drei Toren direkt beteiligt war, hat der FC Barcelona bei Atletico Madrid triumphiert. Am Auswärtssieg der Katalanen änderte auch der Platzverweis von Trainer Xavi nichts.

Viel größer hätte das Selbstvertrauen sowohl auf Seiten Atleticos als auch beim FC Barcelona vor dem direkten Duell wohl kaum ausfallen können. Während sich die Gastgeber im Achtelfinale der Champions League am Mittwoch in einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen gegen Inter Mailand durchgesetzt hatten, war dem FC Barcelona durch ein 3:1 im Rückspiel gegen Neapel am Vortag ebenfalls der Einzug ins Viertelfinale gelungen.

Madrid startet aktiver und kratzt an der Führung

Obwohl Coach Diego Simeone neben dem verletzten Hermoso (nicht im Kader) auch die beiden Routiniers Koke und Griezmann (beide Bank) austauschte, machte Atletico in den Anfangsminuten ordentlich Dampf und agierte zielstrebiger. Riquelme verpasste die frühe Führung für die Hausherren, bei denen Reinildo, Barrios sowie Riquelme von Beginn an ran durften, nur knapp (7.).

Auch in der Folge blieben die Madrilenen erstmal spielbestimmend, Barcelona fand derweil viel zu selten den Weg vors gegnerische Tor. Cheftrainer Xavi setzte unterdessen auch im ausverkauften Civitas Metropolitano erneut auf die eigene Jugend, wenngleich der 16-jährige Lamine Yamal vorerst nur auf der Bank saß. Für ihn startete Atletico-Leihgabe Joao Felix, der wie der 17-jährige Fort und Sergi Roberto in die erste Elf rutschte. Da sich Christensen beim Aufwärmen unwohl fühlte, ersetzt zudem Fermin den Dänen - Joao Cancelo fehlte im Kader.

Ausgerechnet Joao Felix eröffnet für Barca - Xavi fliegt

Mit der Zeit fanden die Katalanen immer besser ins Spiel - und läuteten eine turbulente Schlussphase des ersten Abschnitts ein. Nachdem Joao Felix erst an Oblak gescheitert war (37.), gelang ausgerechnet dem Portugiesen schließlich das wichtige 1:0 in der 38. Minute. Doch damit nicht genug: Trotz der Führung tat Xavi seinen Unmut über Entscheidungen des Referees mehrfach lautstark kund, sah erst Gelb (41.) und nur zwei Minuten später Gelb-Rot (43.).

Barca dominiert nach der Pause

Auch ohne Xavi an der Seitenlinie wusste Barcelona nach dem Wiederanpfiff unverzüglich zu überzeugen und legte direkt das 2:0 nach. Raphinha steckte auf Lewandowski durch, der technisch anspruchsvoll aus der Drehung abzog und unter Mithilfe des linken Innenpfostens sein 13. Saisontor erzielte (47.).

Während sich die Gäste darauffolgend auch mehrfach auf ihren stark aufgelegten Schlussmann ter Stegen verlassen konnten, präsentierten sie sich vor dem Atletico-Gehäuse weiter effizient. Mit einer maßgenauen Hereingabe und seiner damit dritten Torbeteiligung ermöglichte Lewandowski den Kopfballtreffer von Fermin, der ohne Gegnerdruck nur noch einnicken musste (65.).

Molinas Notbremse als negativer Atletico-Schlusspunkt

Die Madrilenen leisteten in der Schlussphase nur wenig zwingende Gegenwehr, einzig der eingewechselte Correa versprühte etwas Spielwitz in der Offensive. Da allerdings auch der Argentinier die nötige Präzision vermissen ließ, stand dem Auswärtssieg Barcelonas letztlich nichts mehr im Wege. Zu allem Überfluss sah Molina aufgrund einer Notbremse gegen Joker Vitor Roque in der zweiten Minute der Nachspielzeit auch noch Rot.

Die Chance auf den vierten Sieg in Serie bietet sich Barca nach der Länderspielpause am 30. März, wenn die UD Las Palmas in Barcelona gastiert (21 Uhr). Die Madrilenen treffen zwei Tage später auswärts auf den FC Villarreal (21 Uhr) - und stehen unter Druck: Weil Bilbao vorbeigezogen und neuer Vierter ist, bleibt der Simeone-Elf im Kampf um die Champions-League-Plätze erst einmal nur die Verfolgerrolle.