Enzo Fernandez entscheidet traumhaft: Chelsea schlägt Aston Villa

Der FC Chelsea steht im Achtelfinale des FA Cups. Bei Aston Villa gewannen die Blues auch dank eines herrlichen Freistoßtreffers von Enzo Fernandez mit 3:1.

Druckvoll starteten die Villans vor heimischer Kulisse in das Wiederholungsspiel, das nach einem torlosen Remis im Hinspiel an der Stamford Bridge nötig geworden war. Dabei ließ das Team von Unai Emery, der nach dem 5:0-Kantersieg bei Schlusslicht Sheffield Cash für Konsa aufgeboten hatte, allerdings die letzte Konsequenz vermissen. McGinn entschied sich etwa gegen den eigenen Abschluss (3.).

Gallagher und Jackson bringen Chelsea auf Kurs

Ganz anders die Gäste, die nach der 2:4-Heimpleite gegen Wolverhampton auf Wiedergutmachung aus waren - und dieser mit der ersten Chance umgehend näherkamen. Gallagher vollendete eine Kombination, die er selbst eingeleitet hatte, zur Führung (11.), der fast postenwendend der Ausgleich gefolgt wäre. Nachdem Badiashile, eine von drei neuen Kräften in Mauricio Pochettinos Anfangsformation, den Ball nicht wegbekommen hatte, platzierte Bailey seinen Abschluss aus der Drehung in der Folgeminute jedoch unzureichend.

Den kurzen Schreckmoment überstanden, kamen die Londoner immer besser ins Spiel und legten in der 21. Minute durch Jackson nach, der zwischen Diego Carlos und Cash freistehend zum Kopfball kam und Martinez chancenlos zurückließ. Durchaus eine Art Blaupause für die Offensivbemühungen der Gäste, die immer wieder gefährlich über die Flügel angriffen. So auch nach einer guten halben Stunde, als der im Sturmzentrum aufgebotene Palmer von einer starken Einzelleistung Maduekes profitierte, mit seinem Schlenzer jedoch an Martinez scheiterte (34.).

Enzo Fernandez zirkelt ihn rein

Nach dem Seitenwechsel lief Villa in den ersten Sequenzen sehr forsch an, brachte die Gäste damit aber nicht wirklich ins Schwitzen. Stattdessen ging die erste Chance der zweiten Hälfte auf das Konto von Palmer (51.), ehe Enzo Fernandez in der 54. Minute seinen großen Auftritt hatte. Nach einem durchaus diskutablen Foulpfiff zugunsten des Argentiniers legte dieser sich das Leder selbst zurecht und zirkelte es wunderbar über die Mauer zum 3:0 in den Giebel. Ein absolutes Traumtor, das gleichbedeutend mit der Vorentscheidung war.

Dementsprechend zu knabbern hatten die Villans an dem Gegentreffer. Erst in der 70. Minute gab es wieder ein offensives Lebenszeichen durch McGinn, der von Disasi geblockt wurde, seine Farben durch die gelungene Aktion aber nochmal anstachelte. Es folgte das erste echte Powerplay der Mannen aus Birmingham, die durch Alex Morenos Kopfball prompt nur Zentimeter am Anschluss vorbeischrammten (76.).

Diabys Anschluss nur Ergebniskosmetik

Präziser machte es Diaby, der mit Hilfe des Aluminiums noch den Ehrentreffer des Tabellenvierten der Premier League erzielte (90.+1). In der vierminütigen Nachspielzeit warf Villa daraufhin nochmal alles nach vorne, doch Cashs Volley und Iroegbunams Kopfball blieben ebenso erfolglos wie ein letzter Heber Caicedos auf der anderen Seite (90.+4).

Aston Villa, das somit erneut in der vierten Runde des FA Cups scheitert, empfängt in der Premier League am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) Manchester United. Chelsea ist nach dem Achtelfinaleinzug erst am Montag (21 Uhr) wieder gefordert, dann gastieren die Blues beim Lokalrivalen Crystal Palace.