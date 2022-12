Vier Teams betroffen: Braunschweig gegen Hannover um einen Tag verschoben

Das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 wurde von der DFL von Samstag auf Sonntag verlegt. Aus polizeilichen Gründen. Betroffen sind auch Paderborn und Regensburg.

Wie die DFL am heutigen Freitag mitteilte, wird das Derby zwischen Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig und dem niedersächsischen Rivalen und Aufstiegsanwärter Hannover 96 um einen Tag verschoben. Zunächst war die Partie für Samstag, 18. März 2023, angesetzt, nun findet sie am Sonntag, 19. März (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), statt. Grund ist eine "angepasste Lageeinschätzung der niedersächsischen Polizei", erklärte die DFL.

In der Hinrunde hatten sich die beiden Ex-Bundesligisten 1:1-Unentschieden getrennt, dreimal rettete das Aluminium in der intensiven Partie vor 42.000 Zuschauern in Hannover.

Jahn Regensburg gegen SC Paderborn am Samstag

Um am Samstag und am Sonntag die übliche Anzahl an Spielen beizubehalten, wird die Partie zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SC Paderborn 07 nach entsprechender Abstimmung mit den Vereinen um einen Tag vorverlegt: Die bisher für Sonntag, 19. März, angesetzte Begegnung wird nun am Samstag, 18. März (13 Uhr), ausgetragen.

Der SC Paderborn hat gute Erinnerungen an das Duell in der Hinrunde. Die Ostwestfalen besiegten die Oberpfälzer im September klar mit 3:0 und behaupteten damals ihre Tabellenführung.

Paderborn eröffnet die Rückrunde im Karlsruher Wildpark

Die Rückrunde der 2. Liga beginnt nach der WM-Pause am Freitag, 27. Januar. Dann eröffnen die Paderborner mit einem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Zur gleichen Zeit empfängt Fortuna Düsseldorf den Aufsteiger 1. FC Magdeburg.