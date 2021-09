"Vielleicht denkt er, er muss die Welt einreißen"

Im Endspurt der Vorsaison war Robert Skov als Rechtsaußen gesetzt bei der TSG Hoffenheim, aktuell wartet der Däne noch auf seinen ersten Startelfeinsatz. Das dürfte auch am Samstag so bleiben.

Denn vor dem Kräftemessen mit dem VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) bescheinigt Sebastian Hoeneß Skov zwar Fitness und "gute Trainingsleistungen": "Er hat jetzt den normalen Weg eingeschlagen, sich über Einwechslungen empfehlen zu können. Ich denke, dass er diesen Weg gerade im Training weitergehen muss." Klingt nicht so, als würde der Coach den Linksfüßer gegen die Niedersachsen von Beginn an bringen.

Dabei hätte die TSG in jedem Fall Bedarf, mehr Druck von den Flügeln zu entwickeln. Der normalerweise gesetzte Christoph Baumgartner wusste nur beim 2:3 in Dortmund zu überzeugen (und zu treffen). Und Jacob Bruun Larsen verfällt nach zwei Treffern in den ersten beiden Ligaspielen, also einem wirklich gelungenen Saisonauftakt, zusehends in alte Muster. Beim 0:2 gegen Mainz 05 unterlief dem 23-Jährigen sogar ein folgenschwerer Fehlpass in der eigenen Hälfte. Auf wen also setzt Hoeneß auf den offensiven Außen in seinem zuletzt favorisierten 4-2-3-1? Baumgartner hat zu viel Potenzial für die Bank, doch wer ist die Nummer zwei? Erneut Bruun Larsen? Eine weitere Variante wäre Sargis Adamyan oder der unter Hoeneß meist als Neun agierende Ihlas Bebou. Dann könnte Munas Dabbur - sofern fit - ins Sturmzentrum rücken oder Andrej Kramaric, was Baumgartner den Platz auf der Zehn bescheren würde und womöglich Skov doch die Startelf.

Dessen Rückstand ist erklärbar ob der EURO, wie Hoeneß erläutert: "Er stieß als Letzter zu uns, bei ihm hat sich alles etwas nach hinten verschoben." In Bielefeld brachte der 39-Jährige den schussgewaltigen Skandinavier nach 55 Minuten für Bruun Larsen - Skov machte es nicht wirklich besser als sein Landsmann (beide kicker-Note 4,0). "Im Spiel braucht er noch ein bisschen mehr Ruhe", weiß Hoeneß und mutmaßt: "Vielleicht denkt er, dass er in den Minuten im Spiel die Welt einreißen muss, um von Anfang an zu spielen." Durchaus erklärbar ob mangelnder Praxis …