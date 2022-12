VfL-Profis als Zugbegleiter - Arnold: "Heute hat auch der Letzte seine Lektion gelernt"

Die Mannschaft des VfL Wolfsburg hat ihre Ankündigung, einen Tag lang als Zugbegleiter unterwegs zu sein, am Mittwoch in die Tat umgesetzt. Von Wolfsburg aus ging es für die Profis, von denen sich einige im Oktober geweigert hatten, eine Maske in der Bahn aufzusetzen, in Richtung Fulda, Hamm und Berlin.

Als Widergutmachung waren die Profis des VfL Wolfsburg als Zugbegleiter unterwegs. VfL Wolfsburg