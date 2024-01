VfL-Keeper macht den Absprung: Schulze vor Wechsel nach Halle

Bislang war es ruhig beim VfL Wolfsburg in dieser Transferperiode, nun steht der erste Abgang bevor: Nach kicker-Informationen steht Keeper Philipp Schulze vor dem Absprung, der 20-Jährige soll an den Drittligisten Hallescher FC verliehen werden.

Sechs Trainingslagertage im portugiesischen Almancil hat Philipp Schulze gerade mit dem VfL Wolfsburg absolviert und reiste am Sonntag zurück nach Deutschland, da geht es für den 20-Jährigen schon wieder weiter. Der Torwart steht nach kicker-Informationen vor dem Absprung von seinem Ausbildungsverein, soll an diesem Montag ins nächste Trainingslager reisen. Das Ziel diesmal: Belek in der Türkei, wo sich der Hallesche FC auf die Rückserie in der 3. Liga vorbereitet. Im Gespräch ist zunächst einmal eine Leihe bis zum Sommer.

Schon im Sommer war Halle an Schulze dran

Es ist ein Transfer mit Anlauf: Schon im vergangenen Sommer hatte sich der Drittligist intensiv um die Dienste Schulzes bemüht, der nun mit einem halben Jahr Verspätung beim Klub aus Sachsen-Anhalt eintrifft. Der HFC steht in der 3. Liga gehörig unter Druck, mit 18 Punkten aus 19 Partien rangiert die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic auf Rang 17 und schwebt in akuter Abstiegsgefahr. Vor allem defensiv drückt der Schuh, mit 41 Gegentoren stellt Halle die anfälligste Abwehr der Liga.

Holt Wolfsburg nun eine neue Nummer 2?

Am Montagmorgen gab der HFC bereits die Verpflichtung von Innenverteidiger Brian Behrendt von Eintracht Braunschweig bekannt, nun soll Keeper Schulze folgen. Der wechselte als 14-Jähriger von Hannover 96 ins NLZ nach Wolfsburg, durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften und arbeitete sich vor bis zur Nummer drei im Torwartteam der Niedersachsen hinter Koen Casteels und Pavao Pervan. Offen ist noch, wie der VfL die entstehende Lücke schließen wird. Denkbar ist, dass der Bundesliga-Zehnte noch in diesem Winter eine neue Nummer 2 verpflichtet und Pervan, der gerade erst seinen Vertrag um ein Jahr verlängerte, künftig in die Schulze-Rolle schlüpft. Der wiederum soll, so der Wunsch, in Halle den nächsten Entwicklungsschritt machen.