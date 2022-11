VfL-Erfolg mit bitterem Nachgeschmack: Nmecha am Knie verletzt

Der VfL Wolfsburg ist nach dem 2:0 gegen Borussia Dortmund weiter in der Erfolgsspur. Allerdings mussten die Niedersachsen den Sieg womöglich teuer bezahlen.

Erst in der 75. Minute der Partie gegen die Westfalen hatte Niko Kovac Mittelstürmer Lukas Nmecha für Jonas Wind eingewechselt. Nach einem Foul von Mats Hummels in der 84. Minute wurde der 23-Jährige rund zwei Minuten am rechten Knie behandelt, machte anschließend aber weiter und erzielte in der Nachspielzeit sogar den 2:0-Endstand.

Kovac hatte nach dem Spiel dennoch keine guten Neuigkeiten zu berichten. So habe sich Nmecha in der Szene "beim Aufkommen" verletzt, so der Coach. "Vielleicht ist es verstaucht. Wir müssen die Untersuchung morgen abwarten", so Kovac weiter.

Van de Ven und die WM-Hoffnung

Mehr Grund zu feiern hatte da schon Micky van de Ven, der den VfL schon früh in der Partie mit seinem Premierentor in Führung gebracht hatte: "Das erste Bundesliga-Tor, ein gewonnenes Spiel - und das gegen Dortmund. Gar nicht schlecht", meinte der 21-jährige Innenverteidiger danach zufrieden.

Die Woche könnte für den Niederländer sogar noch um einiges besser werden, zumal Bondscoach Louis van Gaal Defensivakteur van de Ven in den vorläufigen Kader für die WM in Katar berief. "Es ist toll, dass ich dabei bin. Am Freitag muss ich nun gucken, ob ich zur WM fahre oder Urlaub habe", meinte van de Ven in Anspielung auf den endgültigen Nominierungstermin in seinem Heimatland für die in knapp zwei Wochen beginnende Weltmeisterschaft.