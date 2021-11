VfB-Talent Tibidi darf wiederkommen

Dieser verschenkte Punkt könnte den Stuttgartern in der Endabrechnung wehtun. Dennoch gibt es keine Kritik von Pellegrino Matarazzo an seinen Spielern nach dem 1:2 in Dortmund. Dafür eine befristete Beförderung für Bundesliga-Debütant Alexis Tibidi.

Darf sich bei den Profis zeigen: Alexis Tibidi. imago images/Pressefoto Baumann