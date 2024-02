VfB: Nübels Ausfall kündigt sich an

Auch heute ist bei Alexander Nübel an Training nicht zu denken. Der Ausfall des Stuttgarter Stammkeepers gegen den 1. FC Köln kündigt sich an.

Die beim unglücklichen, weil späten 2:3-Pokalviertelfinal-Aus bei Bayer Leverkusen vor knapp über zwei Wochen in Mitleidenschaft geratene Hüfte lässt bei Alexander Nübel weiterhin kein Training zu. Der 27-Jährige muss sich auch heute mit Rehabilitationsmaßnahmen begnügen. Nübels Einsatz am Samstag gegen Köln gerät außer Sicht. Der erneute Ausfall Nübels kündigt sich an.

Die Flüssigkeit, die sich nach der Verletzung in der betroffenen Region angesammelt hat, will nicht so schnell verschwinden, wie es sich die Schwaben erhoffen. "Es ist nichts Kompliziertes", hatte Sebastian Hoeneß vor Kurzem bereits erklärt. "Die Flüssigkeit drückt und schränkt ihn aber bei bestimmten Bewegungen ein. Das ist für einen Torwart natürlich nicht gut." Training sei "nicht möglich, weil das Risiko einfach zu groß ist, dass es sich wieder verschlimmert".

Lob von Anton

Stuttgarts Coach wird gegen den Tabellensechszehnten aus Köln wieder auf Fabian Bredlow setzen. Wie schon in den vergangenen beiden Partien gegen den 1. FSV Mainz 05 (3:1) und beim SV Darmstadt 98 (2:1). Vor allem für die jüngste Partie, in der der VfB lange in Unterzahl spielen musste, gab es von vielen Seiten Lob. In den Augen von Kapitän Waldemar Anton war der Ersatzkeeper "brutal wichtig. Er hat uns im Spiel gehalten. Gut, wenn man so einen Keeper als Nummer 2 hat, der sofort da ist und performt. Riesenrespekt dafür. Das hat er überragend gemacht".

Bredlow zeigte sich hinterher nicht ganz zufrieden. Der gebürtige Berliner ärgerte sich "extrem", kurz vor dem Abpfiff, doch noch einen Gegentreffer kassiert zu haben. "Ich dachte, das Spiel geht zu null aus, hatte mich fast schon darauf eingestellt und gefreut - und dann schweißt er mir noch einen rein", so der 28-Jährige mit Blick auf Darmstadts Torschütze Aaron Seydel. "Das ist natürlich unglücklich. Es wäre schön gewesen."

Milosevic und di Benedetto verletzen sich

Unglücklich verlief auch das gestrige Testspiel der Stuttgarter Regionalliga-Reserve. Der VfB unterlag Ligakonkurrent TSG Hoffenheim II mit 0:3 und verlor dabei auch noch eines seiner aufstrebendsten Talente: Samuele di Benedetto, der beim 5:2 gegen RB Leipzig sein Bundesligadebüt feiern durfte, zog sich bei der Partie einen Wadenbeinbruch zu und fällt für den Rest der Saison aus.

Verletzungspech, das auch bei Jovan Milosevic zugeschlagen hat. Der an den FC St. Gallen verliehene serbische U-Nationalspieler konnte in seinem ersten Einsatz am vergangenen Wochenende gegen Winterthur (2:2) bereits in der 6. Minute ein Tor erzielen. Kurz darauf zog sich der 18-Jährige allerdings einen Bänderriss im linken Knöchel zu. Auch er wird mehrere Wochen fehlen.