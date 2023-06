VfB holt Mittelstädt - Was wird aus Sosa?

Auch wenn Borna Sosa seinen Verbleib in Stuttgart erst vor ein paar Tagen nicht ausgeschlossen hat. Der VfB geht auf Nummer sicher und hat trotzdem schon mal eine Alternative verpflichtet. Maximilian Mittelstädt kommt von Hertha BSC für rund 500.000 Euro.

Nach der erfolgreichen Relegation und dem 3:1-Erfolg beim Hamburger SV (Hinspiel 3:0) am vergangenen Montagabend hatte Sosa noch vom Traditionsklub von 1893 geschwärmt. "Ich bin fünf Jahre hier und habe schon oft gesagt, dass Stuttgart meine zweite Heimat ist. Ich fühle mich wohl", ließ der Kroate in den Stunden der Euphorie wissen. Er blicke optimistisch in die Zukunft. "Die Mannschaft hat viel Qualität. Es kann gut sein, dass ich bleibe." Ein Bekenntnis, das die Anhänger mächtig erfreut, das der Nationalspieler allerdings auch gleich ein wenig abgeschwächt hat. "Im Fußball geht alles ganz schnell. Man kann nie wissen, was kommt."

Oder ob er vielleicht doch geht. In der Vergangenheit hatte sich der linke Flügelmann trotz einer Reihe von Angeboten aus dem In- und Ausland immer für einen Verbleib in Stuttgart entschieden. Im vergangenen Januar blitzte Bayer Leverkusen mit einem Ablöseangebot von rund zehn Millionen Euro bei den Schwaben ab. Im Sommer wird es sicher wieder zu neuen Abwerbeversuchen und Wechselversuchungen kommen. Um nicht auch künftig auf Nikolas Nartey zurückgreifen zu müssen, der eigentlich im defensiven Mittelfeld beheimatet bist, haben die Verantwortlichen jetzt gehandelt. Maximilian Mittelstädt unterschrieb beim VfB heute einen bis Ende Juni 2026 laufenden Kontrakt.

Mittelstädt "eine sehr gute Ergänzung"

Der 26-Jährige von Hertha BSC hat bereits 145 Bundesligapartien auf dem Buckel und kostet die Schwaben rund 500.000 Euro. "Er verfügt über viel Erfahrung und ist damit in Kombination mit seinen fußballerischen Fähigkeiten eine sehr gute Ergänzung für unseren Kader", sagt Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der den VfB vor dem ebenfalls interessierten Werder Bremen in diesem Rennen ins Ziel brachte. Der Neuzugang und fünfmalige frühere U-21-Nationalspieler, der weitere 25 Partien für diverse weitere U-Mannschaften des DFB bestritten hat, freut sich nach eigenen Aussagen, "dass der Wechsel zum VfB geklappt hat. Der VfB ist ein toller Verein mit viel Tradition und einer attraktiven Spielweise".