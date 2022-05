Vertragsverlängerung? Hradecky: "Es waren richtig gute Gespräche"

Das sportliche Ziel, die Qualifikation für die Königsklasse, ist erreicht. Im Saisonfinale gegen Freiburg geht es für Lukas Hradecky und Bayer dennoch um einiges: Nämlich um Fairplay, einen internen Torrekord und natürlich um einen angemessenen Abschied für Rudi Völler als Geschäftsführer.

Es ist angerichtet. Für den Abschied von Geschäftsführer Rudi Völler. Und mit dem bereits feststehenden dritten Tabellenplatz, der Bayer 04 die Qualifikation für die Champions League garantiert. In der BayArena ist Feierstimmung angesagt für die Partie gegen den Tabellenfünften aus Freiburg, der noch im Fernduell mit dem Vierten RB Leipzig um seine letzte Chance kämpft, in die Königsklasse einzuziehen.

Dass sich die Werkself gegen Freiburg nicht mehr voll ins Zeug legen könnte, braucht nach den Worten von Hradecky in Leipzig niemand zu befürchten. "Wir sind uns unserer Verantwortung für den Wettbewerb bewusst. Wir wollen gewinnen - natürlich auch für Rudi", erklärt der Kapitän und Torhüter vor dem Abschied Völlers, der ab dem Sommer als Klub-Botschafter und Mitglied des Gesellschafterausschusses nicht mehr im operativen Geschäft tätig sein wird.

64 Punkte ist ein gutes Ziel. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine Ausbeute geschafft habe. Lukas Hradecky

Zuvor wird der 62-Jährige aber noch die Vertragsverlängerung mit Hradecky absegnen. "Es waren richtig gute Gespräche", sagt der Torhüter zu den Vertragsverhandlungen - waren. Eine Vollzugsmeldung, noch bevor die Bayer-Profis nach der Mexiko-Reise (15. bis 20. Mai) in den Urlaub gehen, wäre keine Überraschung.

Am Samstag geht es außer um Völlers Abschied auch um persönliche Bestmarken. "Wir wollen den vierten Sieg in Serie holen. 64 Punkte ist ein gutes Ziel. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine Ausbeute geschafft habe", sagt Hradecky, "und Patrik möchte auch seine Tore machen…"

Insgesamt 24-mal hat Patrik Schick in dieser Bundesligasaison getroffen bei nur 26 Einsätzen. Gelingt dem Tschechen ein weiterer Treffer, würde er den Vereinsrekord des aktuellen Assistenten der Geschäftsführung Stefan Kießling aus der Saison 2012/2013 einstellen. Trifft der Tscheche doppelt, ist er alleiniger Rekordhalter. Was Hradecky mit der Hoffnung auf einen rundum harmonischen Tag augenzwinkernd zu dem Schluss kommen lässt: "Es wäre am besten, wenn Patrik auch auf 25 Tore kommt…"

Was allerdings nicht bedeuten soll, dass der Finne dem aktuellen Torjäger den alleinigen Rekord nicht gönnen würde. Lobt er doch dessen herausragende Bedeutung für die Mannschaft. "Patrik hat eine außerordentlich gute Saison gespielt. Ohne seine Tore wären wir nicht in die Champions League gekommen."

Am Samstag soll es dafür die große Feier mit den Fans geben und einen rauschenden Abschied für Völler. Große Emotionen und das eine oder andere Tränchen dürften garantiert sein.