Vertrag bis 2025: Schalke verpflichtet Karaman ablösefrei

Die Schalker Sturm-Routiniers Simon Terodde und Sebastian Polter bekommen einen neuen Konkurrenten. Kenan Karaman schließt sich den Königsblauen an.

Am letzten Tag der Transfer-Periode hat der FC Schalke 04 noch einmal zugeschlagen. Kenan Karaman wechselt ablösefrei von Besiktas Istanbul nach Gelsenkirchen. Der 28-Jährige unterschrieb beim Revierklub einen Dreijahresvertrag bis 2025. Das gab Schalke am Donnerstag bekannt.

"Durch die Verpflichtung von Kenan Karaman erweitern wir noch einmal unsere Möglichkeiten in der Angriffsreihe", erklärt Sportdirektor Rouven Schröder. "Kenan bringt die aus unserer Sicht passende Mischung aus Körperlichkeit und Geschwindigkeit mit und ist damit für alle Positionen in der Offensive eine Option."

Mit Trainer Frank Kramer trifft Karaman auf einen alten Bekannten. "Ich kenne Kenan schon über zehn Jahre, wir haben bereits in Hoffenheim zusammengearbeitet, als er gerade frisch aus der U 19 zur zweiten Mannschaft kam. Im Laufe seiner Karriere hat er sich zu einem Offensivallrounder entwickelt, der auf beiden Flügeln und im Zentrum eingesetzt werden. Er ist voll im Saft und wird uns direkt zur Verfügung stehen."

Bei Besiktas spielte Karaman Champions League, mit der Türkei nahm der Angreifer an der Europameisterschaft teil und kam dabei in allen Begegnungen zum Einsatz. In seiner Vita stehen bislang 31 Länderspiele (6 Tore).

Schalke offensiv ungefährlich - Lee zu Rostock

Mit Karaman will S04 die zuletzt harmlose Offensive beleben. Bei der Nullnummer in Wolfsburg waren die Knappen ebenso ungefährlich im Angriff wie bei der 1:6-Klatsche gegen Union Berlin. Ob der türkische Nationalspieler für eine Kehrtwende im Schalker Offensivspiel sorgen kann, wird sich zeigen. In 102 Partien in der Bundesliga erzielte Karaman 13 Treffer.

Am 10. Spieltag kommt es für den gebürtigen Stuttgarter zum Wiedersehen mit der TSG Hoffenheim. Für die Sinsheimer war Karaman mehrere Jahre in der Jugend aktiv und schaffte dort schließlich den Sprung zu den Profis. Der Durchbruch gelang ihm bei den Kraichgauern jedoch nicht, weshalb er sich im Sommer 2014 Hannover 96 anschloss. Ab 2018 kickte Karaman für vier Jahre bei Fortuna Düsseldorf.

Unterdessen hat Schalke auch einen Abgang zu verzeichnen. Die Leihe mit Dong-Gyeong Lee wurde aufgelöst. Der Südkoreaner wechselt in die 2. Bundesliga zu Hansa Rostock. S04 hatte die Leihe erst im Juni verlängert, nachdem Lee zu Zweitliga-Zeiten verletzungsbedingt nur einmal zum Zug gekommen war. Auch Hansa leiht den Mittelfeldspieler nun aus, sein Vertrag gilt bis Saisonende.

