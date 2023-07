Verstärkung fürs defensive Mittelfeld: Kiomourtzoglou wechselt nach Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich im defensiven Mittelfeld verstärkt. Mit Orestis Kiomourtzoglou kommt internationale Erfahrung an den Ronhof.

Spielt ab der kommenden Spielzeit in Fürth: Orestis Kiomourtzoglou. IMAGO/Pro Sports Images

Der 1,88 Meter große defensive Mittelfeldspieler unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Von Heart of Midlothian FC aus der schottischen ersten Liga kommend, bringt der Deutsch-Grieche unter anderem internationale Erfahrung mit. Neben 24 Ligaeinsätzen lief er in der abgelaufenen Spielzeit dreimal in der Europa Conference League auf.

"Orestis bringt die Qualitäten mit, die wir für das defensive Mittelfeld gesucht haben. Zudem ist er erfahren, ist auf dem Platz auch lautstark und kann so eine wichtige Rolle bei uns einnehmen", freut sich Fürths Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi, über den Transfer.

Erfahrung in den Niederlanden - Ausbildung unweit von Fürth

Vor seiner Zeit in Schottland trug Kiomourtzoglou die Farben des niederländischen Klubs Heracles Almelo aus der Eredivisie, wo er in drei Jahren 75 Spiele bestritt. Ausgebildet wurde der 25-Jährige nur knapp zwei Autostunden von Fürth entfernt bei der SpVgg Unterhaching.

Cheftrainer Alexander Zorniger ist erfreut, dass die Verpflichtung noch vor dem Trainingslager über die Bühne ging, sodass Kiomourtzoglou zumindest "unsere Art von Fußball und unsere Abläufe schon aufsaugen" kann, obwohl er noch nicht einsatzbereit ist. Nach einer OP am Fußgelenk befindet sich der Neuzugang noch im Reha-Training und wird noch eine Weile von außen zuschauen müssen.

Kiomourtzoglou: "Ich freue mich sehr, zurück in Deutschland zu sein"

"Schade, dass ich nicht direkt auch auf dem Platz stehen kann, aber ich werde alles dafür tun, dass ich so schnell wie möglich fit sein werde. Ich freue mich sehr, zurück in Deutschland zu sein, und weiß es zu schätzen, für das Kleeblatt aufzulaufen", blickt Kiomourtzoglou auf die kommende Zeit voraus.