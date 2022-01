Verstärkung für die Zentrale: Hannover leiht Diemers aus

Hannover 96 hat Mark Diemers von Feyenoord Rotterdam ausgeliehen. Der Niederländer wird die Niedersachsen bis Saisonende verstärken.

Nach Cedric Teuchert hat Hannover 96 bereits den zweiten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht. Mit Diemers sichert sich der Zweitligist die Dienste eines zentralen Mittelfeldspielers, der in dieser Spielzeit drei Mal für Feyenoord zum Einsatz kam. 2020 schloss sich der 28-Jährige Rotterdam an, zuvor spielte er in Sittard, bei De Graafschap und in Utrecht.

"Mark fühlt sich im zentralen Mittelfeld als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Angriff am wohlsten. Er ist ein sehr aktiver Spieler, der viele Bälle fordert und es versteht, Situationen auf engem Raum gut aufzulösen", spricht Sportdirektor Marcus Mann über die Qualitäten Diemers in einer Vereinsmitteilung.

Bereits im Dezember in Hannover gewesen

Hannovers neue Nummer 35 habe sich zuletzt "genau über den Klub informiert" und sich bereits Ende des vergangenen Jahres in Hannover alles angeschaut. "Die Bedingungen hier sind hervorragend. Auch die Gespräche mit Marcus Mann und Christoph Dabrowski waren überzeugend", wird Diemers, der bereits 145 Spiele in der Eredivisie absolvierte, zitiert.

In der Rückrunde soll der 28-Jährige dabei mithelfen, Hannover von den gröbsten Abstiegssorgen zu befreien. Aktuell belegt 96 mit nur 20 Punkten Platz 15.