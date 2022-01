Schritt zurück nach vorne: Teuchert zurück in Hannover

Bei Union Berlin spielte Cedric Teuchert zuletzt keine Rolle mehr, den Stürmer zieht es nun zurück zu Hannover 96.

Sogar zwei Champions-League-Einsätze für Schalke 04 stehen in der Vita von Teuchert. Die Realität sieht für den Angreifer aber anders aus: Ergänzungsspieler bei Union Berlin, nur sechs Einwechslungen in der laufenden Spielzeit. Für den 24-Jährigen steht daher ein erneuter Tapetenwechsel an: Für Teuchert geht es zurück nach Hannover.

Als sich die Option auftat, wieder für 96 zu spielen, war mir klar, dass ich das unbedingt machen möchte. Cedric Teuchert

Dort hat Teuchert, dessen Vertrag bei Union noch bis zum Saisonende gelaufen wäre, einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben, wie 96 am Sonntag mitteilte. "Mit der Verpflichtung von Cedric Teuchert gewinnen wir in unserem Offensivspiel an Variabilität und Torgefahr", ließ 96-Sportdirektor Marcus Mann wissen. "Als sich die Option auftat, wieder für 96 zu spielen, war mir klar, dass ich das unbedingt machen möchte", meinte Teuchert.

"Die letzten anderthalb Jahre in Berlin waren sportlich nicht immer leicht für mich, dennoch habe ich mich bei Union sehr wohl gefühlt", wird Teuchert auf der Union-Seite zitiert. "Cedric war immer ein wichtiger Bestandteil des Kaders und hatte speziell in der vergangenen Saison großen Anteil am erfolgreichen Auftreten unserer Mannschaft. Natürlich wünscht er sich mehr Spielzeit und ich bin sicher, dass er diese in Hannover auch bekommen wird, erklärte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Beim Trainingsauftakt von Union hatte Urs Fischer 25 Spieler auf dem Platz, Teuchert übte individuell in der Kabine. Bei 96 soll sich das nun wieder ändern. Zumal er sich bei den Roten ja schon auskennt. Als Leihspieler des FC Schalke 04 lief er 2019/20 23-mal in der 2. Bundesliga für Hannover auf und erzielte sechs Tore.