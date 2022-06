Verstärkung für die Abwehrreihe: Fürth holt Mhamdi

Die SpVgg Greuther Fürth hat mit Oualid Mhamdi einen jungen Rechtsverteidiger aus Köln verpflichtet. Der 19-Jährige unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Mhamdi stand bis zuletzt bei Viktoria Köln unter Vertrag, lief aber hauptsächlich für die A-Jugend auf, wo er in der vergangenen Saison zwölf Spiele absolvierte. In der ersten Mannschaft kommt der junge Außenverteidiger auf einen Einsatz in der 3. Liga.

Beim Kleeblatt unterschreibt er seinen ersten Profivertrag, der über drei Jahre geht und anschließend eine Option beinhaltet. Der Schritt in den Profifußball sei für den Jungspund "nicht selbstverständlich. Ich freue mich sehr, dass die Verantwortlichen um Rachid Azzouzi mir hier in Fürth die Chance geben, auch wenn ich vielleicht von einem etwas kleineren Verein komme."

Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi nahm direkt etwas Druck vom Youngster, da "wir ihm helfen werden, sich schnell und gut in unserer Mannschaft zurechtzufinden. Wir beobachten Oualid schon länger und er bringt viel Potential mit."