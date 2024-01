Verstärkung für den Angriff: Nürnberg verpflichtet vereinslosen Andersson

Schon seit anderthalb Wochen trainierte der zuletzt vereinslose Sebastian Andersson als Gast beim 1. FC Nürnberg mit. Wenige Tage vor dem Rückrundenauftakt haben die Mittelfranken den Schweden fest verpflichtet.

Noch im Sommer lagen Nürnbergs Sturmhoffnungen in Christoph Daferner, der eine ansehnliche und überzeugende Vorbereitung spielte, seine Form in den folgenden Pflichtspielen aber nicht mehr bestätigen konnte. Seit Ende November stand der 25-Jährige zudem gar nicht mehr im Spieltagskader, vor wenigen Tagen erfolgte der logische Abgang.

Zweitliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf sah in Daferner Potenzial und eiste ihn leihweise aus Nürnberg los, obendrauf sicherte sich der Tabellenvierte der 2. Bundesliga eine Kaufoption für den Sommer. Durch Daferners Abgang hatte sich im FCN-Angriff eine Lücke aufgetan. Eine, die Sebastian Andersson schließen soll.

Der zuletzt vereinslose Schwede trainierte bereits seit dem 4. Januar mit der Mannschaft am Valznerweiher, reiste zudem mit ins Trainingslager ins spanische Marbella, wo Andersson in zwei Testspielen Einsatzzeiten bekam und beim 1:3 gegen den Karlsruher SC in der Startelf des Clubs stand.

Sebastian hat sich schnell in der Mannschaft integriert. FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe

Am Dienstag haben die Nürnberger den Mittelstürmer nun fest verpflichtet - mit einem Vertrag bis zum Saisonende. Andersson spielte bis zum Sommer 2023 für den 1. FC Köln, die sportlichen Erfolge aus Kaiserslautern und Berlin konnte der 32-Jährige am Geißbockheim allerdings nicht bestätigen. In der Spielzeit 2022/23 sammelte Andersson keine einzige Profiminute - Verletzungen vor allem am Knie bremsten den Schweden immer wieder aus.

"Sebastian hat sich schnell in der Mannschaft integriert und von der ersten Sekunde seine Chance wahrgenommen, sich zu zeigen", sagt FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe. "Wir freuen uns auf das gemeinsame halbe Jahr und sind überzeugt davon, dass er uns mit seiner Art, Fußball zu spielen helfen kann."

Der Angreifer selbst gab zu, dass die jüngere Vergangenheit für ihn "nicht einfach" gewesen sei. "Daher weiß ich das Vertrauen des Trainers und der sportlichen Leitung sehr zu schätzen. Das Team hat mich super aufgenommen und ich freue mich nun auf die Rückrunde in einer sehr starken 2. Bundesliga."

Konkurrenzkampf mit Hayashi und Co.

In Nürnberg bekommt Andersson im Mittelsturm Konkurrenz von Daichi Hayashi, der in der Hinrunde zumindest phasenweise zu überzeugen wusste. Youngster Julian Kania, der im Laufe der ersten Saisonhälfte einen Profivertrag erhielt, ist wohl noch etwas weiter weg von der Startelf. Bester Torschütze beim FCN ist allerdings ein anderer. Der 18-jährige Can Uzun - auf dem Transfermarkt heiß umgarnt - erzielte in 17 Spielen sechs Tore, legte außerdem einen Treffer vor und kann auch als Mittelstürmer auflaufen.