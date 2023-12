Aus Liga vier zu den Profis: Die Halbzeitbilanz von Ranos, Fabisch, Güler & Co.

Yusuf Kabadayi - FC Schalke 04

Auch der heute 19-jährige Flügelspieler spielte in der vergangenen Saison noch für die kleinen Bayern in der Regionalliga, im Sommer wurde er zum FC Schalke 04 in Liga zwei verliehen. Seine bisherige Bilanz dort: Neun Einsätze (zwei Tore) in der Liga, ein Einsatz im Pokal. Zuletzt fiel er mit einem Muskelfaserriss aus. IMAGO/RHR-Foto