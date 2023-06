Verstärkung aus Kaan-Marienborn: Gütersloh holt Schauerte "nicht nur als Außenverteidiger"

Julian Schauerte bleibt der Regionalliga West auch in der neuen Saison erhalten. Den mittlerweile 35-jährigen ehemaligen Zweitliga-Spieler zieht es zu Aufsteiger FC Gütersloh.

Dass Julian Schauerte dem 1. FC Kaan-Marienborn nach dessen Rückzug aus der Regionalliga West in der Kreisliga nicht erhalten bleiben wird, war kein Geheimnis und seit Wochen klar. Wie seine Mitspieler beim Tabellenfünften der abgelaufenen Saison war auch der 35-jährige Außenverteidiger auf der Suche nach einem neuen Klub.

Diesen hat der ehemalige Zweit- und Drittliga-Profi (Fortuna Düsseldorf und SV Sandhausen) nun gefunden. Schauerte schlägt seine Zelte künftig beim Aufsteiger FC Gütersloh auf, der den Transfer am Dienstag bestätigte. "Wir wollen auch Spieler holen, die zuletzt Stammspieler waren und die Regionalliga kennen", erklärt Trainer Julian Hesse ein Auswahlkriterium für den Transfer des Routiniers, der beim 1. FC Kaan-Marienborn in 27 Regionalliga-Spielen zum Einsatz kam. "Julian hat eine tolle Karriere hingelegt und war bei Preußen Münster Kapitän. Wir holen ihn nicht nur als Außenverteidiger", erklärt Hesse, "sondern auch als Führungspersönlichkeit in der Abwehrkette." Schauerte soll organisieren und dem Gütersloher Spiel Struktur geben, so der Plan des Trainers. "Ähnlich wie Kevin Freiberger sollen die jungen Spieler sich an ihm und seiner professionellen Einstellung orientieren."

Schauerte ist der sechste Neuzugang des Aufsteigers. Mit dem gebürtigen Lennestedter kam auch Armin Pjetrovic aus Kaan-Marienborn. Hendrik Lohmar wechselte vom SC Wiedenbrück ins Ohlendorf-Stadion im Heidewald. Patrik Twardzik von Rot Weiss Ahlen, Lennard Rolf vom Delbrücker SC und Tim Matuschewsky vom SC Verl II haben ebenfalls beim FCG unterschrieben.