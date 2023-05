1. FC Kaan-Marienborn: Alle Spieler und Trainer Nehrbauer gehen

Das Fußball-Märchen hat ein Ende: Am Samstag bestritt der 1. FC Kaan-Marienborn sein letztes Regionalliga-Spiel. Der Neustart erfolgt in der Kreisklasse - ohne aktuelle Spieler und den Trainer.

Der abschließende 4:2-Erfolg gegen Alemannia Aachen wird in den Geschichtsbüchern des 1. FC Kaan-Marienborn, der sich freiwillig aus der Regionalliga West zurückziehen und nach aktuellem Stand einen Neuanfang in den Niederungen des Amateurfußballs in der Kreisliga C angehen wird, immer einen besonderen Platz einnehmen. Mehr als 1000 Zuschauer wollten im Siegener Leimbachstadion dabei sein, als für den kleinen Verein ein "Fußball-Märchen" zu Ende ging und der letzte Vorhang in der vierthöchsten Spielklasse fiel.

Wann hat es das schon gegeben, dass ein Aufsteiger die Saison auf dem 5. Platz abschließt und anschließend in der Versenkung verschwindet? Nicht nur deshalb war der Sieg gegen den einstigen Europa- pokal-Teilnehmer Alemannia ein besonderer Moment.

Obwohl Kaan-Marienborn bereits seit Wochen als Absteiger feststand, blieb das Team in den letzten fünf Begegnungen der Saison und der Regionalliga-Historie unbesiegt. "Als wir vom Rückzug erfuhren, waren wir geschockt, hatten auch sportlich zunächst eine Flaute", sagt Coach Thorsten Nehrbauer. "Nach dieser Hiobsbotschaft dann aber so wieder aufzustehen, nötigt mir höchsten Respekt ab."

Während bei anderen Vereinen zum Saisonabschluss verdiente Spieler mit einem großen Blumenstrauß und meistens mit eingerahmter Fotomontage feierlich verabschiedet werden, bleibt bei den Känern überhaupt kein Stein auf dem anderen. Der gesamte Kader wird den Neuanfang nicht mittragen und auseinanderfallen. Bis auf Routinier Markus Pazurek (SSVg Velbert) und Torhüter Niklas Knopf (TSV Weißtal) sowie Arthur Tomas, Daniel Waldrich und Julian Bibleka, die alle zum Lokalkonkurrenten Sportfreunde Siegen wechseln werden, suchen alle Spieler noch nach neuen Herausforderungen.

Auch für Trainer Nehrbauer, der eigentlich noch einen gültigen Vertrag bis 2024 besitzt, war es das letzte Spiel. "Ich arbeite mit dem Verein an einer ordentlichen Lösung, will mittelfristig die Ausbildung für die UEFA-Pro-Lizenz in Angriff nehmen", sagt der 45-Jährige, der seit 15 Jahren mit seiner Frau eine Autohof-Tankstelle betreibt. Klar ist: Für die Spieler, vor allem aber auch für den Trainer, war die herausragende Saison beste Eigenwerbung.