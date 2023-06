Höger wird Führungsfigur des 1. FC Köln II

Die U 21 des 1. FC Köln wird in der kommenden Saison der Regionalliga West mit Marco Höger einen prominenten Führungsspieler in ihren Reihen haben.

Marco Höger ist zurück in seiner Geburtsstadt, wechselt zur zweiten Mannschaft des 1. FC Köln. Das gaben die Geißböcke am Mittwoch bekannt. Bei der U 21 der Domstädter ist der 33-jährige Mittelfeldspieler als Führungsfigur fest eingeplant. Zwischen 2016 und 2021 stand Höger für die Profis des FC in 106 Pflichtspielen auf dem Platz. Bei Schalke 04 brachte er es sogar auf 17 Einsätze in der Champions League (inklusive Qualifikation). Seit August 2021 stand Höger in Diensten des SV Waldhof Mannheim.

"Ich freue mich sehr, wieder nach Hause zu meinem Herzensklub zu kommen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was es mir bedeutet, wieder zurück beim FC und am Geißbockheim zu sein", so Högers erste Worte. Ausgerechnet Verletzungspech in Gestalt eines Kreuzbandrisses habe dem 33-Jährigen vor Augen geführt, dass mit Fußball noch lange nicht Schluss sein soll: "Gerade in der vergangenen Saison, während und nach meiner harten Reha-Zeit, habe ich noch einmal gemerkt, wie viel Ambitionen und wie viel Freude ich noch am Fußballspielen habe." Zu seiner künftigen Rolle inmitten der Kölner Talente sagt der Routinier: "Auch wenn ich bei all meinen Stationen immer eine Führungsrolle in der Mannschaft hatte, glaube ich, dass meine Aufgabe in der U 21 noch einmal eine ganz neue und schöne Herausforderung wird, die ich mit vollem Ehrgeiz angehen werde."

Lukas Berg, Bereichsleiter Nachwuchsfußball beim FC, ist sich sicher, mit Höger den richtigen Mann ans Geißbockheim gelotst zu haben: "Er ist eine Identifikationsfigur und wird uns dabei helfen, unsere sportlichen Ziele mit der U21 zu erreichen und unsere Talente über die Regionalliga an die Profimannschaft heranzuführen. Von seiner Qualität, seiner Professionalität und seiner Erfahrung wird unsere gesamte Mannschaft profitieren."